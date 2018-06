Többpárti egyeztetés az alaptörvény-módosításról

Ismét többpárti egyeztetést tartottak a Belügyminisztériumban az alaptörvény-módosításról és a Stop Soros javaslatról. Az ellenzék részéről csak az LMP és a Párbeszéd vett részt a megbeszélésen, ők továbbra sem támogatják a javaslatokat. A Fidesz szerint döntésüket nem az ellenzék, hanem a választók akarata befolyásolja. A javaslatokról még a parlamenti szünet előtt szavazhat az Országgyűlés.

A tanácskozás után a fideszes Balla György azt mondta: 2016-ban 3 millió 360 ezer ember, 2018-ban 2 millió 800 ezer ember foglalt világosan állást arról, hogy "Magyarországot meg kell védeni, meg kell akadályozni az illegális migrációt". Szomorú tapasztalatnak értékelte a megbeszélést, és azt mondta: "az ellenzék semmit sem tanult", és teljesen világos, hogy "továbbra is az illegális migrációt támogatja". A kormánypárti képviselő szerint csak olyan módosító javaslatot nyújtottak be, amely az illegális migráció szervezésének büntethetőségét megakadályozta volna, vagy azt eljárási szempontból lehetetlenné tette volna. Balla szerint az ellenzéki politikusok megpróbálnak kifogásokat keresni, de valódi szándékuk továbbra is az, hogy Soros György ngo-it támogassák, nem pedig az, hogy az illegális bevándorlás ellen lépjenek fel. Balla azt mondta: a javaslatokról biztosan a parlamenti szünet előtt szavaznak. Szerinte a Fidesz döntését nem az ellenzéki pártok, hanem a választópolgárok akarata befolyásolja. Kocsis-Cake Olivio, a Párbeszéd képviselője azt mondta: frakciójuk azt javasolta, még ne fogadják el a javaslatot, mert előbb tisztázni kell olyan fogalmakat, hogy mit jelent pontosan a segítés, a szervezés. Pártja szerint a legfontosabb a biztonság, az emberség, és egyetértenek azzal, hogy az illegális bevándorlást, különösen a tömeges bevándorlást és az embercsempészetet meg kell akadályozni. A Párbeszéd szerint viszont a javaslatok nem jelentenek hatékony módot arra, hogy az embercsempészetet akadályozzák Magyarországon. Továbbra is úgy látják, a törvényjavaslat célja, hogy megfélemlítse a menekülteket segítő civil szervezeteket. Keresztes László Lóránt, az LMP politikusa is azt mondta, a törvényjavaslat valójában nem azt célozza, ami az indoklásban van, hogy világosabb legyen a jogi helyzet Magyarország biztonságának erősítésére. Az LMP szerint a javaslattal a kormány nemzetközi nyomásnak és társadalmi elvárásoknak próbál megfelelni. Az egyeztetésen azt LMP hangsúlyozta: rendkívül fontosnak tartják, hogy az illegális migrációt meg kell tudni állítani, és a bevándorláspolitikának nemzeti hatáskörben kell lennie. Ez a javaslat ehhez jogi vonatkozásokat nem tesz hozzá, és még az ellenzéki módosítók elfogadása esetén sem lenne alkalmas, hogy elérje célját – mondta Keresztes. Az LMP másik képviselője, Demeter Márta azt mondta: az illegális migráció ellen fel kell lépni, de a javaslat nem ezt a célt szolgálja. Az LMP úgy véli, a magyar hatóságoknak és a kormánynak most is minden jogi eszköze rendelkezésre áll ahhoz, hogy mind az embercsempészek, mind a jogellenes Magyarországon tartózkodók ellen hatékonyan lépjenek fel. Demeter szerint a kabinetnek aktív kormányzással és cselekvéssel kellene fellépnie. Magyarország biztonsága szempontjából létkérdés, hogy mielőbb elfogadják az EU következő ciklusos költségvetését, amely érdemben nagyobb forrásokat határozna meg a védelemre és a biztonságra. Az is Magyarország érdekét szolgálná, ha a kormány támogatná az európai uniós határügynökség, a Frontex bővülését, amellyel hatékonyabbá válna az ellenőrzés. Továbbá szorgalmazni kellene az EU külső határai védelmének megerősítését – mondta.