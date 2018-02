Többfelé várható intentzív havazás

Csütörtökön borult idő lesz. Északkeleten csak elszórtan, máshol délnyugaton ismét egyre többfelé várható havazás, délkeleten havas eső is – írja a Köpönyeg. Délnyugaton reggel intenzív, kiadós havazásra számíthatunk. Az északkeleti szél megerősödik, a Dunántúlon hófúvást okoz. -2 és +6 fok között alakul a hőmérséklet – keleten lesz továbbra is enyhébb az idő.

Pénteken marad a borongós idő a nap első felében többfelé, délután délnyugaton újabb havazással (délkeleten továbbra is inkább havas eső látszik). 0 és +5 fok közötti értékeket mérhetünk. Szombaton szakadozik a felhőzet, rövid napos időszakok lehetnek. Elszórtan lehet hószállingózás. Reggel -5, délután +1 fok körül várható a hőmérséklet.