Több, korábbi kormány tagja megalapította a Válasszunk! 2018 csoportot

A „Válasszunk! 2018” , vagy rövidítve V18 néhány tagja szerepet vállalna Karácsony Gergely árnyékkormányában is – írja a 168 Óra. Balázs Péter volt uniós biztos lapunknak azt mondja, ő közvetítene abban, hogy az ellenzéki pártok egymásra találjanak. A V18 csoportnak jobboldali tagjai is vannak, köztük Bod Péter Ákos és Mellár Tamás is.

– A mi csoportunk segítene összefésülni a pártok programjait. Ha megmarad az ellenzék választástechnikai szinten, csak listákról, jelöltekről, és nem programról beszélnek, akkor baj lesz. Mi azt is deklarálnánk, mik a nemzeti minimumok – mondja a volt külügyminiszter. A V18-ban több volt jobboldali közszereplő, egykori kormánytag, tanácsadó is szerepet vállalt, így például Bod Péter Ákos és Mellár Tamás is. Balázs Péter a 168 Órának azt mondja, a csoport tagjait az ország sorsáért érzett felelősség és aggodalom tartja össze. Azt látják, hogy nem jó irányba mennek a dolgok. Szerintük 2018 tétje az ország nemzetközi pozíciója, mégpedig hosszabb távra. Korábban felmerült, hogy a volt uniós biztos is lehetne az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje. Most azt mondja, Karácsony Gergelyt jó választásnak tartja, mert van önkormányzati és parlamenti tapasztalata, népszerű személyiség. Balázs Péter akár közvetítőként szerepet vállalna abban, hogy az ellenzéki szervezetek egymásra találjanak. Azon dolgozik, hogy minél több politikai pártból, korábbi kormányból jövő tapasztalt ember belépjen a választási küzdelembe. – A Válasszunk! 2018 csoport elsősorban a választópolgárok figyelmét kívánja felhívni arra, hogy még van választási lehetőség. Menjenek el 2018 áprilisában szavazni és voksoljanak bármelyik pártra, amelyik Brüsszelt nem Magyarország ellenségének, hanem a nemzeti felemelkedés támogatójának tekinti – fogalmaz Balázs Péter.