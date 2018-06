Tizenhét tagállam perli a Trump-kormányt

Az Egyesült Államok 17 szövetségi állama indított pert kedden a Trump-kormány ellen az illegális migránscsaládok szétszakítása miatt.

Kalifornia, Washington és New York államok demokrata párti főállamügyészei nyújtották be a keresetet az északnyugati Seattle szövetségi bíróságán, követelve a családok szétszakításának leállítását. Csatlakozott hozzájuk Minnesota, Iowa, Illinois, Vermont, Massachusetts, Rhode Island, New Jersey, Pennsylvania, Maryland, Virginia, Észak-Karolina, Új-Mexikó, Oregon és a főváros, Washington DC. A perkérelemben az államügyészek kegyetlennek és törvényellenesnek minősítik a határra érkező illegális migránsok családjainak szétszakítását, vagyis a gyermekek elválasztását őrizetbe vett szüleiktől. A beadvány - amellett, hogy kifogásolja a menedékkérők belépését elutasító politikát -, leszögezi, hogy