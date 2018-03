Titokban készítették elő Malala Juszafzai pakisztáni utazását

Öt és fél év után néhány napra visszatért Pakisztánba Malala Juszafzai, a Nobel-békedíjas nőjogi harcos. Az ellene elkövetett merénylet óta nem járt a hazájában. Juszafzai csütörtökön érkezett Iszlámábádba és szigorú biztonsági intézkedések között hagyta el a repülőteret. A fővárosban találkozott Sahid Hakan Abbaszi kormányfővel. "El se tudom hinni, hogy ez tényleg megtörténik. Az utóbbi években rengeteget álmodtam arról, hogy visszatérhetek a hazámba" – mondta az állami televízióban Juszafzai. Abbaszi azt mondta: nagyon örül, hogy újra az országban üdvözölheti "Pakisztán leányát". Malalát a szélsőségesek elleni legerősebb pakisztáni hangnak nevezte a kormányfő. Az egykori híres krikettjátékosból politikussá lett Imran Khan pártja, az ellenzéki Pakisztáni Mozgalom az Igazságosságért képviselője azt nyilatkozta: Malala Juszafzai visszatérése azt jelzi, hogy a szélsőséges erők vereséget szenvedtek Pakisztánban. A visszatérést a legnagyobb titokban készítették elő. Ötnapos látogatásán Malalát elkísérik a családtagjai és az ő nevét viselő alapítvány vezetői. Szülőföldjén, a Szvat-völgyben nemrégiben nyitotta meg kapuit a Malala Alapítvány finanszírozásával épült lányiskola. A Nobel-békedíjjal járó pénzjutalomból hozta létre alapítványát, amely pénzadományokat kapott ismert szervezetektől és magánszemélyektől, köztük Angelina Jolie-tól is. Mostani látogatásán valószínűleg nem fog elutazni a Szvat-völgybe a biztonsági fenyegetések miatt. Malalának és szüleinek régi vágya, hogy visszatérhessenek szülőföldjükre, és meglátogathassák barátaikat és rokonaikat, de biztonsági okokból erre most nem kaptak engedélyt. A most húszéves Malala a pakisztáni Szvat-völgyben fekvő Mingorában született pastu nemzetiségű, szunnita iszlám családban. Már kisgyerekként küzdött a lányok tanuláshoz való jogáért. A tálibok ezért 2012-ben fejbe lőtték, amikor hazafelé tartott az iskolájából. Nemzetközi orvosi összefogással kezelték Londonban, s azóta emberi jogi aktivistaként folytatja harcát a lányok tanulási lehetőségeiért. Alig tizenhét évesen, 2014-ben kapta a Nobel-békedíjat a gyermekek jogainak védelmében folytatott harcáért, ezzel ő lett minden idők legfiatalabb Nobel-díjasa. Nagy-Britanniában él, és az Oxford Egyetemen tanul.