Tijuanában letartóztatták az amerikai határt ostromlókat

Ismét megnyitották az amerikai-mexikói határt – jelentette be az USA határőrsége. A San Ysidrot – amely San Diego és Tijuana közötti legnagyobb átkelő –, vasárnap délután zárták le, mert a Közép-Amerika felől érkező migránsok közül ötszázan megrohamozták a határt. Az amerikai határőrök könnygázt vetettek be, és visszaszorították a határfalat ostromlókat. Donald Trump a Twitteren azt írta azt írta: „Nagyon bölcs dolog lenne, ha Mexikó leállítaná a karavánt, még mielőtt az amerikai határhoz érne, vagy azok a közép-amerikai országok, amelyek területén összeáll, nem engednék meg, hogy összeálljon.” Az elnök szerint az ilyen karavánokkal az országok a leggyorsabban kiraknak bizonyos embereket az országukból, és az Egyesült Államokra zúdítják őket. „De ennek vége” - szögezte le az amerikai elnök. Alfonso Navarrete mexikói belügyminiszter elítélte az erőszakot. A belügyminisztérium szerint „azonnali hatállyal kiutasítják az országból mindazokat, akik az erőszakos cselekményekben vettek részt”. Tijuana polgármestere, Juan Manuel Gastelum – aki pénteken az ENSZ-től kért segítséget a városban kialakult humanitárius válság miatt –, azt mondta: letartóztattak 24 hondurasi állampolgárt, aki részt vett az erőszakban, és őrizetbe vettek 15 mexikóit, aki a karaván tagjait próbálta megtámadni. Vasárnap Tijuana stratégiai pontjaira vezényelték a mexikói rohamrendőröket. A városban mintegy ötezer migráns tartózkodik. Közben a Trump-kormány tárgyalásokat folytat a december elsején hivatalba lépő új mexikói elnök leendő kormányának tagjaival egy kétoldalú megállapodásról. Ennek értelmében a migránsok mindaddig mexikói földön maradnának, amíg menedékkérelmüket az amerikai hatóságok el nem bírálják. Szombaton a The Washington Post azt írta, hogy megszületett egy ilyen megállapodás, ezt azonban Olga Sanchez leendő mexikói belügyminiszter tagadta.