Theresa May: mérhetetlenül nehezek a Brexit tárgyalások

Theresa May hétfő este, a londoni City polgármestere, a Lord Mayor hagyományos éves bankettjén elmondott, kizárólag külpolitikai témákat érintő beszédében kijelentette: még az éjszaka folyamán is rendkívül kemény munka folyik a tárgyalóasztalnál, annak érdekében, hogy előrelépést lehessen elérni a kilépési megállapodás lezáratlan kérdéseiben. Hozzátette, hogy jelentős horderejű kérdések várnak még megoldásra. A brit kormányfő szerint mindkét fél megegyezésre törekszik, de "mérhetetlenül nehéz kérdésekről tárgyalunk". A tárgyalások célja azonban nem a könnyű, hanem a helyes döntések meghozatala. Theresa May leszögezte: a brit választóknak tudniuk kell, hogy ő nem fog megalkudni azokban a kérdésekben, amelyekről a népszavazáson döntöttek. A brit EU-tagságról 2016 júniusában tartott referendumon a kilépést pártolók kerültek szűk, 51,89 százalékos többségbe. Hétfő esti beszédében a brit miniszterelnök kijelentette, hogy London nem köt "bármilyen áron" megállapodást az Európai Unióval, és bármiféle egyezség szülessék is, biztosítania kell, hogy Nagy-Britannia visszaszerezhesse az ellenőrzés törvényei, határai és pénze felett, és lehetősége legyen új kereskedelmi egyezmények megkötésére bárhol a világon. A Brexit-tárgyalások legnagyobb horderejű megoldatlan kérdése az, hogy miként lehet elkerülni a hosszú évek óta nem létező határellenőrzés újbóli bevezetését Észak-Írország és az Európai Unióban maradó Ír Köztársaság 499 kilométeres határszakaszán, amely a Brexit után az Egyesült Királyság és az Európai Unió egyetlen szárazföldi vámhatára lesz. London ugyanis az EU vámuniójából is ki akar lépni, de nem fogadja el az EU áthidaló megoldási javaslatát, amely szerint a Brexit után tervezett átmeneti időszak végétől - amíg egyéb megoldás nem születik - az ír sziget egésze alkosson közös vámszabályozási térséget. A brit kormány szerint ez az Egyesült Királyság területi és gazdasági integritását bontaná meg. A hétfő esti banketten elmondott beszédében a brit kormányfő kijelentette: London nem olyan viszonyt szeretne fenntartani Oroszországgal, mint a mostani, és nyitott egy másfajta kapcsolat kialakítására. Theresa May leszögezte: ha Moszkva eláll az olyan támadásoktól, mint az idegméreg-hatóanyaggal elkövetett tavaszi angliai merényletkísérlet Szergej Szkripal egykori orosz-brit kettős hírszerzőügynök és lánya ellen, ha felhagy a szomszédai területi épsége elleni akciókkal, és ehelyett osztozik az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagállamaira háruló közös felelősségben, akkor Nagy-Britannia is ennek szellemében reagál.