Theresa May: London nem tűri, hogy Moszkva briteket öljön

A brit miniszterelnök a kormányzó Konzervatív Párt Londonban megrendezett tavaszi politikai fórumának szombati zárónapján felszólalva kijelentette: az angliai Salisbury városában Szergej Szkripal egykori orosz kettős ügynök és lánya sérelmére idegméreggel elkövetett gyilkossági kísérlet az orosz agresszió olyan megnyilvánulása, amely "pontosan az ellentéte mindazon demokratikus és liberális értékeknek, amelyek az Egyesült Királyság létét meghatározzák". Az emberi szabadság alapkövei közé tartozik a jogállamiság, a szólásszabadság, a hivatalostól eltérő, illetve kisebbségi vélemények elviselése, a szabad sajtó, az igazságos és demokratikus választási rendszer, a virágzó civil társadalom. Ezek az értékek egyetlen társadalomban sem jönnek létre önmaguktól, hosszú évek türelmes építőmunkájával kell megteremteni őket, és még akkor is folyamatos veszélyeknek vannak kitéve - fogalmazott a brit kormányfő. Theresa May megerősítette: a londoni orosz nagykövetségen dolgozó, a brit hatóságok által hírszerzőként azonosított 23 orosz diplomata kiutasításának célja Oroszország nagy-britanniai kémhálózatának leépítése. Arról, hogy az orosz kormány szombaton ugyancsak 23 brit diplomata kiutasításáról tájékoztatta a moszkvai brit nagykövetet, May azt mondta: Oroszország korábbi magatartása alapján a brit kormány számított az ilyen jellegű orosz válaszlépésre. A brit miniszterelnök részletek nélkül bejelentette: Nagy-Britannia a következő napokban, szövetségeseivel és partnereivel közösen áttekinti, hogy milyen további lépéseket tegyen. Nagy-Britannia a Salisburyben március 4-én elkövetett mérgezéses gyilkossági kísérletre válaszul - az orosz diplomaták kiutasítása mellett - felfüggesztette a tervezett magas szintű kétoldalú diplomáciai érintkezéseket is Oroszországgal. Moszkva szombaton ennél szélesebb körű válaszlépéseket jelentett be szombaton: a brit diplomaták kiutasításán túl visszavonta a szentpétervári brit főkonzulátus megnyitására és működésére vonatkozó engedélyt, és leállíttatta Oroszország területén a világ több mint száz országában kulturális és oktatási tevékenységet folytató British Council tevékenységét. Az orosz kormány válaszintézkedéseinek szombati bejelentése után nem sokkal a brit külügyminisztérium közölte: a brit kormány mellett működő Nemzetbiztonsági Tanács a jövő héten összeül, és további lépéseket vesz fontolóra. A külügyi tárca sem részletezte, hogy milyen további brit intézkedésekről lehet szó. Theresa May azonban a héten, a brit kormány lépéseit ismertető parlamenti felszólalásában utalást tett arra, hogy lehetnek olyan brit válaszlépések, amelyeket London nem hoz nyilvánosságra. A Konzervatív Párt szombati rendezvényén felszólalva a brit miniszterelnök azt mondta: az orosz válaszintézkedések bejelentése sem változtat azon a tényen, hogy brit földön két ember ellen merényletet kíséreltek meg, és a történtekre továbbra sem kínálkozik egyéb magyarázat, mint az, hogy e merényletkísérletért az orosz államot terheli a felelősség. "Oroszország sértette meg nyíltan a nemzetközi jogot és a vegyi fegyverekre vonatkozó konvenciót. Nekünk nem az orosz néppel van nézeteltérésünk, sok orosz választotta országunkat otthonául, és mindig szívesen látjuk közülük azokat, akik betartják törvényeinket. Azt azonban soha nem fogjuk eltűrni, hogy az orosz kormány brit állampolgárok és mások életét veszélyeztesse brit földön" - mondta nagy ovációval fogadott szombati felszólalásában a brit miniszterelnök. A Scotland Yard minapi tájékoztatásából kiderült, hogy Szergej Szkripal, az orosz katonai hírszerzés volt ezredese, aki évekig a brit külső hírszerzésnek (MI6) is dolgozott, brit állampolgárságot kapott, miután egy kémcsere keretében 2010-ben Nagy-Britanniában telepedett le. Szombati közleményében a British Council mélységes sajnálkozásának adott hangot a szervezet oroszországi működését leállító moszkvai döntés miatt. A közlemény szerint a British Council azon az állásponton van, hogy a kulturális és az oktatási kapcsolatrendszer fenntartása éppen olyan időszakokban életfontosságú az emberek és az intézmények párbeszédének folyamatossága szempontjából, amikor a politikai és a diplomáciai kapcsolattartás nehézzé válik.