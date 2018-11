Theresa May: a legjobb és az egyetlen megállapodást kötöttük meg

Sajtótájékoztatóján Theresa May kizárta a kérdés újratárgyalásának lehetőségét, és ismételten hangsúlyozta, hogy nem fognak második népszavazást kiírni az ország EU-tagságáról. "Ez a lehetséges legjobb megállapodás, az egyetlen lehetséges megállapodás" - közölte a kormányfő, felszólítva a londoni törvényhozást a szerződés jóváhagyására. Kiemelte, hogy mint minden tárgyaláson, itt is kompromisszumokat kellett kötni, de jó kompromisszumok születtek, amelyek tiszteletben tartják a brit álláspontot. Hozzátette, a londoni parlament még karácsony előtt szavazni fog, és ez lesz az utóbbi évek legfontosabb voksolása. "Ezen múlik majd, hogy együtt továbblépünk-e egy fényesebb jövő felé, vagy megnyitjuk a kaput a még nagyobb megosztottság és bizonytalanság előtt" - hangsúlyozta. May bejelentette, hogy szakértői elemzések közzétételével és nyilvános beszédekkel fog kampányolni az elfogadás mellett a következő hetekben. Leszögezte, hogy az Egyesült Királyság továbbra is "meleg, baráti kapcsolatban" marad a kontinens országaival, folytatódik a szoros biztonsági együttműködés is. Újságírói kérdésre válaszolva elmondta, noha tudja, hogy számos uniós vezető és sok honfitársa is így érez, ő a maga részéről nem szomorú országa kilépése miatt, inkább optimista, a brit állampolgárok akaratának pedig eleget kell tenni. Az európai uniós tagországok állam- és kormányfői a várakozásoknak megfelelően vasárnap aláírták az 585 oldalas, jogilag kötelező érvényű kiválási egyezményt és a jövőbeli kapcsolatrendszer körvonalait felvázoló, 26 oldalas politikai nyilatkozatot. A brit parlamenti szavazás kimenetele viszont közel sem egyértelmű, sőt egyelőre inkább az elutasítás tűnik valószínűbbnek.