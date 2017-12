Theresa May a hősöket méltatta

Vasárnap közzétett üzenetében Theresa May külön megemlítette a sürgősségi szolgálatok tagjainak helytállást a nyugat-londoni Grenfell Tower toronyházban kitört júniusi tűzvész során, valamint a manchesteri és a londoni merényletek után. A 24 emeletes, 127 lakásos toronyházban június 14-én hajnalban tört ki a tűzvész. Az évtizedek óta példátlan katasztrófának a Scotland Yard adatai szerint 71 hivatalosan azonosított halálos áldozata volt. Március óta öt terrorcselekményt hajtottak végre Nagy-Britanniában, ezeknek 36 halálos áldozatuk volt. A legsúlyosabb merényletet májusban, egy manchesteri popkoncert helyszínén követték el, ahol egy öngyilkos iszlamista merénylő pokolgépet robbantott, és megölt 22 embert, köztük hét gyereket. Theresa May a Downing Street által közzétett üzenetében azt kérte, hogy a britek karácsony ünnepén emlékezzenek meg az ilyen helyzetekben mások segítségére sietők önzetlen helytállásáról, amely szavai szerint a szeretet, a szolgálat és az együttérzés keresztényi értékeit testesíti meg. A brit miniszterelnök hangsúlyozta: ugyanezeket az értékeket minden vallás hívei követik, és azok is, akik nem tartoznak vallási közösségekhez. Theresa May azt kérte a brit néptől, hogy legyen büszke keresztény örökségére, és arra az önbizalomra, amelyet ez az örökség ad ahhoz, hogy Nagy-Britanniában bárki kétség és félelem nélkül gyakorolhassa vallását. Kérte azt is, hogy a britek emlékezzenek meg mindazokról, akiknek a világ más részein nem adatott meg ez a szabadság. Közöttük megemlítette a Közel-Kelet egyes térségeiben élő keresztényeket, valamint Mianmar üldöztetést elszenvedő muszlim rohingja kisebbségét. Nagy-Britanniának megerősített elkötelezettséggel kell fellépnie minden vallás követőinek szabadságáért, azért, hogy mindenki békében és biztonságban gyakorolhassa hitét - zárul a brit miniszterelnök karácsonyi üzenete.