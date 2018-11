Tarlós kirúgja a BKK-főnököt

Úgy látszik, mindenki felelős, csak Tarlós István nem azért, hogy sok év és több milliárd forint elköltése után megbukott a BKK Rigo e-jegyrendszere. A főpolgármester egyik helyettese, Bagdy Gábor csütörtöki közleménye arról szólt, hogy ő és Tarlós nem tudott arról, hogy a közlekedési cég igazgatósága felmondta a rendszer kiépítéséről kötött szerződést. Önmagában is furcsa lenne, ha ilyen horderejű döntésről a tulajdonos városháza nem tudna, de még inkább életszerűtlenné teszi ezt a verziót, hogy az igazgatóság elnöke Szegvári Péter, Tarlós közeli munkatársa, jelenleg is főtanácsadója. Bagdy pedig személyesen felelős az EBRD-hitelekért, márpedig a Rigo finanszírozását is ebből oldották meg. De hogy baj van a Rigóval, arról Tarlós maga is beszélt a nyilvánosság előtt, például interjúkban.