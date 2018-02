Tarlós: ha győz a népszavazás, akkor sem kötelező az akadálymentesítés

Tarlós István hétfőn, az ATV Start című műsorában azt mondta, az MSZP félrevezeti, gyakorlatilag "becsapja" az embereket, amikor azt a benyomást kelti, hogy ha igen választ adnak erre - a szerinte hibás, rosszul megfogalmazott - kérdésre, akkor liftek fognak épülni. A Kúria kimondta, hogy ez nem így van - mutatott rá a főpolgármester, hangsúlyozva: az akadálymentesítést az MSZP-től függetlenül hónapok óta szervezik és végzik. Mint kifejtette, a Kúria azt mondta ki, hogy a kérdésről lehet népszavazást rendezni, de a végzésben levezette: lehet ugyan népszavazás, de a törvény az akadálymentesítést egzakt módon nem fogalmazza meg, annak számos módozata lehetséges, amelyben a törvény a Fővárosi Közgyűlésnek mérlegelési jogot ad. Tehát "kvázi" levezeti, hogy ha ez a népszavazás sikeres és eredményes lesz, abból egyáltalán nem következik, hogy liftet kell építeni - mondta Tarlós István, megjegyezve, a népszavazás megtartása egyébként két lift árába kerülne. A főpolgármester közlése szerint az akadálymentesítést nem szabad összekeverni a liftépítéssel. A mozgáskorlátozottak érdekeit képviselő szervezet vezetése is azt állította, hogy "nem csak liftből áll az akadálymentesítés" - mondta, hozzátéve: a törvény sem azt mondja ki, hogy az akadálymentesítést mindenütt lifttel kell megoldani, hanem ennek számos módja van. Tarlós István elmondta, van egy olyan szerkezet, amelyet párhuzamosan a haladási iránnyal fel lehet szerelni a mozgólépcsőre, és ebbe a szerkezetbe bele tudnak ülni a mozgássérültek. Ez ötödébe kerül, mint a lift - jegyezte meg. A főpolgármester kitért arra is, hogy a 2-es metró felújítása idején az MSZP fővárosi képviselője, Horváth Csaba főpolgármester-helyettes volt, és akkor az állomások tíz százalékát akadálymentesítették. "Ez az aggodalmaskodás akkor is eszébe juthatott volna" - fogalmazott Tarlós István, kiemelve, hogy most az állomások több mint hatvan százalékát liftekkel látják el. Azt mondta, a 2-es metrónál semmilyen akadálymentesítést nem csináltak. Mi csinálunk: minden állomáson lesz akadálymentesítés - jelentette ki a főpolgármester.