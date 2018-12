Tarlós feljelentést tett az e-jegyrendszer miatt

A képviselők elsőként arról a négypárti ellenzéki javaslatról szavaztak, amely fővárosi vizsgálóbizottság felállítását kívánta elérni. Az MSZP, a DK, az LMP és a Párbeszéd politikusai szerint erre azért lenne szükség, mert a főváros 12 milliárd forint kár érte az ügyben. A közgyűlés nem járult hozzá a vizsgálóbizottság felállításához. A főpolgármester ezt követően jelentette be: feljelentését tett az ügyben. Elmondta: "tiszta vizet kell önteni a pohárba", a feljelentést azért tették, hogy az illetékes hatóság vizsgálja ki, mi történt az ügyben. Ennek az eredményét ésszerű lenne megvárni; az ellenzék addig találjon magának más kampánytémát - mondta. A testület ezután a városvezetés javaslatára elfogadta a budapesti elektronikus jegyrendszer projektjének újraszervezését, miután a BKK szerződésszegés miatt felmondta a kivitelezővel a szerződést. Kormánypárti szavazatokkal, ellenzéki nem voksok mellett döntöttek arról is, hogy továbbra is támogatják az elektronikus jegyrendszer projektjének megvalósítását. A képviselők mintegy 650 millió forintot szavaztak meg egy jövő évi egyszeri intenzív patkányirtásra, mivel a lakossági bejelentések, valamint a budapesti kormányhivatal és a patkányirtást ellátó konzorcium jelentései a patkányok számának emelkedését mutatták. Közterületek elnevezéseiről is döntöttek. Makovecz Imre Ybl Miklós-díjas építésznek, a magyar organikus építészet megteremtőjének nevét veszi fel a III. kerületi Kecske utca egy szakasza. Az I. kerületben a Jeruzsálem parknak nevezték el a Clark Ádám tér - Lánchíd utca - Friedrich Born rakpart között található névtelen közterületet. A közgyűlés nem tudott szavazni korábban napirendre vett javaslatok mintegy harmadáról, mivel Tarlós István a vártnál hosszabb vitákra és a délután kezdődő közmeghallgatásra hivatkozva az ülés lezárását kezdeményezte.