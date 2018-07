Tanítási szünetet kényszerítettek ki a tálibok

Több mint száz iskolát zártak be a tálibok fenyegetései miatt az afganisztáni Logar tartományban – mondta a helyi oktatásügy vezetője, Abdul Vakíl Kalival. A döntés legalább 60 ezer diákot érint. A tálibok a tanárokat fenyegették meg, mert azt akarták elérni, hogy ne folytassák a tanítást. A szélsőségesek szerint az oktatás megrendíti hatalmukat a térségben. A felkelők folyamatos támadásai miatt legalább 3,7 millió 7 és 17 év közötti diák oktatása lehetetlenült el Afganisztánban az ENSZ szerint. Hilmend tartományban 123 iskola tíz éve nem nyitott ki, és emiatt 600 ezer diák jövője vált bizonytalanná. Májusban 30 oktatási intézmény zárt be az észak-afganisztáni Tahárban, ami 11 ezer gyereket érint. A tálibok szombaton rajtaütöttek két ellenőrző ponton is. Faráh tartományban 20 katona, Gazni tartományban pedig hat rendőr vesztette életét – mondta Gulam Szahi Amar tartományi tanácsos.