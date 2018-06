Tajvani-szoros: Kína nem fél leszámolni az agresszorral

A Global Times, amelyet a kínai kormány szócsövének tartanak, pénteki véleménycikkében arról írt, hogy "Kína és az Egyesült Államok vélhetően hamarosan válság elé néz a Tajvani-szorosban". "A szárazföldi Kína nem fél semmilyen válságtól a szorosban, még egy leszámolástól sem, hogy semlegesítse az amerikai és tajvani agresszivitást, valamint szavatolja a nemzeti egységet" - írta a lap.

Az Egyesült Államok az utóbbi időben fokozta a nyomást Kínával szemben a Dél-kínai-tengeren, melynek jelentős részét Peking saját felségvizének tekint. A tajvani hadsereg csütörtökön kínai légitámadás visszaverését szimulálta, a héten pedig amerikai bombázók repültek át a térségben. A Reuters brit hírügynökség emellett arról számolt be, hogy Washington hadihajók küldését fontolgatja a Tajvani-szorosba. Washington az utóbbi években nemegyszer bírálta Kínát a Dél-kínai-tengeri terjeszkedéséért, ahol Peking több, a térség más országai által is magának követelt szigeten katonai támaszpontokat hozott létre. Washington szerint a kínai militarizálás aláássa a szabad hajózást a térségben, ahol pedig fontos kereskedelmi útvonalak vannak. A Global Times a múlt hónapban arról írt, hogy Kínának fel kell készülnie bármilyen "szélsőséges" amerikai beavatkozással szemben. Kína az utóbbi évben fokozta katonai erőfitogtatását a szigetország körül. Katonai repülőgépek manővereztek Tajvan közelében, illetve a szorosba vezényelte repülőgép-szállító anyahajóját is. Tajvannak 1949 óta saját politikai irányítása van, de a pekingi kormány az "egy Kína elv" alapján saját területének tekinti, hosszú távú célja az anyaországgal történő egyesítése. Tajvan is úgy látja, hogy egy Kína van, viszont vitatja azt, hogy melyik kormány a legitim irányítója az ázsiai országnak. Kína és Tajvan viszonya többéves közeledés után, 2016-ban ismét fagyossá vált, azt követően, hogy Caj Jing-ven, a függetlenség párti Demokratikus Haladó Párt (DPP) jelöltje lett az új tajvani elnök. Miközben Peking egyre határozottabban követeli Tajvantól azt, hogy tartózkodjon a szerinte szakadár törekvésektől, Caj kormánya a két ország közötti status quo fenntartása és a sziget önvédelmi képességeinek erősítése mellett kötelezte el magát.