Tagadja a bántalmazást az Együtt elnöke

Bántalmazta, benyugtatózta és napokra a lakásba zárta volt élettársát, három gyermeke anyját Juhász Péter, az Együtt elnöke – írja a Bors. Juhász egykori élettársa előbb a gyámhivatalhoz fordult, majd az ügy a bíróság elé került, és a lap a peranyagból idézett. Juhász és élettársa másfél éve szakítottak. A hírt a politikus jelentette be. ”Úgy tűnik, az együttélés most így nem megy. Ezért szakítottunk. Nem ragoznám tovább, ezt is csak azért osztom meg veled, hogy tőlem tudd meg, be valamelyik bulvárlapból, ami követ egy bokorba” – írta. Juhász elköltözött három gyermekétől és azok édesanyjától, 2017 májusában már új kapcsolata volt, egykori élettársa a gyerekekke külföldön kezdett új életet. Juhász és egykori élettársa viszonya megromlott, és szóba sem állnak egymással. 2016 végén a gyerekek anyjukkal együtt hazajöttek Magyarországra. A lap szerint Juhász a volt élettársával való találkozásakor arra kényszerítette a nőt, hogy ujjlenyomatával oldja fel telefonja zárolását, majd összetörte a készüléket. A politikus több napra bezárta a nőt a lakásba, benyugtatózta és tettlegesen súlyosan bántalmazta. "Ebből egy szó sem igaz" – írta közleményében Juhász. Szerinte volt élettársa a gyerekek elhelyezése és láthatása miatt indított pert ellen, és megpróbálja elidegeníteni a gyereketől. "Nem vagyok bántalmazó, nem igazak a lejárató cikkben felhozott állítások" – írta. Szerinte egy személyes jogvitából csinálnak politikai célú lejáratást ellene, és közben hazugságokkal vádolják. Az Együtt politikusa azt állítja: volt élettársa ügyvédei azt mondták neki, hogy jó lenne minél hamarabb megállapodnia, mert a nyilvánosság nagyon árthat neki. "Jelezték, hogy kiszivároghatnak mindenféle információk, és még fényképük is lesz arról, amit egyébként a bírósági eljárásban mind cáfolok tanúkkal, dokumentumokkal, képfelvételekekkel" – írta Juhász, aki ezt zsarolásnak nevezte. "A gyermekelhelyezési ügyemet a bíróságon kell megnyernem, így az ott felhozottakkal szemben ott védekeztem eddig is, ezután is" – írta. "Minden médiummal szemben pert indítok, amelyik ezeket a rágalmakat állítja vagy terjeszti" – írta közleményében az Együtt politikusa.