Szöul: a szingapúri csúcson deklarálják a félsziget atommentességét

A Konferencia a békéért Kelet-Ázsiában elnevezésű szervezetbe tömörülő aláírók azt is követelik, hogy a két ország állapodjon meg a 1950-53-as koreai háborút lezáró fegyverszüneti egyezmény felváltásáról békeszerződéssel, találjanak ésszerű megoldást az észak-koreai rendszer biztonsági aggályaira, és oldják fel a Phenjan elleni szankciókat. Az 56 tagot számláló szervezetnek tagja a többi Li Hong Ko volt kormányfő, Kim One Ki egykori parlamenti elnök és Li Dzsong Hun korábbi legfelsőbb bírósági bíró is. Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető június 12-i csúcstalálkozóját üdvözlő dokumentumukban kiemelték, mind Észak-Koreának, mind az Egyesült Államoknak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy az atommentesítésről szóló tárgyalások a lehető leggyorsabban és tartalmasabban záruljanak le. Felhívták a dél-koreai politikai pártokat, hogy tartózkodjanak a civakodástól a Koreai-félsziget békéje szempontjából történelmi jelentőségű eseményen. Egyben azt is kérték, hogy Kína, Japán és Oroszország, amelyeknek létfontosságú érdeke a béke megteremtése a Koreai-félszigeten és Kelet-Ázsiában, kapjon nagyobb szerepet a félsziget jövőjének alakításában.