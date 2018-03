Szombaton nem indul vonat a Nyugati pályaudvarról

Közölték: a karbantartást a Nyugati pályaudvarra vezető vágányok fölött végzik. A legfontosabb menetrendi változásokat ismertetve azt írták: a Budapest-Esztergom vonalon a vonatok Rákosrendezőről indulnak és oda is érkeznek. A Budapest-Vác-Szob vonalon a zónázó vonatok megállnak Felsőgöd, Dunakeszi-Gyártelep, Rákospalota-Újpest, Istvántelek megállóhelyeken, majd Rákosrendezőtől folytatják útjukat Zuglón át a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon a ceglédi állomásig. A személyvonatok Rákosrendezőről indulnak és oda is érkeznek. A reggeli gyorsított vonatok Vác felől Rákospalota-Újpestig közlekednek. A Budapest-Vác-Szob vonalon a nemzetközi vonatok a Keleti pályaudvarról indulnak és oda érkeznek. Néhány vonat március 23-án este 18.30-tól a Keletibe érkezik és 25-én 9.25-ig onnan indul. A Budapest-Veresegyház-Vác vonal járatai Rákospalota-Újpest állomásról indulnak és addig közlekednek. A Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen-Nyíregyháza, illetve a Budapest-Cegléd-Szeged vonalon közlekedő valamennyi InterCity vonat, illetve a lajosmizsei személyvonatok Zuglóból indulnak és oda érkeznek. A sebesvonatok Kőbánya-Kispestről indulnak és oda is futnak be. A zónázó vonatok összevonva közlekednek Rákosrendező érintésével, majd folytatják útjukat Szobig. A monori személyvonatok Kőbánya-Kispestig járnak és onnan indulnak. Néhány vonat már március 23-án este csak Zuglóig, illetve 25-én hajnalban csak Zuglótól közlekedik.