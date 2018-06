Szlovákia kész menekülteket befogadni

Az ülést követő sajtótájékoztatóján a kormányfő rendkívül nehéznek nevezte a hajnalba nyúló migrációs egyeztetéseket, azonban hangsúlyozta, hogy olyan megoldások születtek, amelyek az Európai Unió és Szlovákia számára is kielégítőek. Üdvözölte, hogy a tárgyalások fókuszpontja a kötelező uniós kvóták felől az EU külső határvédelmére helyeződött át, hangsúlyozva, hogy Pozsony régóta ezt pártolja. Pellegrini az Európai Unió területén felállítandó "ellenőrzött menekültközpontok" kapcsán elmondta, hogy országa biztosítékokat akart, hogy ezekből nem kötelező, hanem önkéntes jellegű mechanizmus alapján osztják majd szét az EU-n belül a menedékkérőket. "Egyetlen migráns sem jöhet Szlovákiába a kormány hozzájárulása nélkül" - mondta. Hozzátette azonban, az országnak van még kapacitása átmeneti segítséget nyújtani azzal, hogy menedékkérőket fogad be a támogatásra szoruló szomszédos államokból, például Ausztriából. Szlovákia így akár 1200 embert is befogadhat - közölte.