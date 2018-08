Szkripal-ügy: rokonai szerint meghalhatott az exkém

Az unkahúg elmondta, hogy Szergej Szkripal lánya, Julija, legutóbb július végén, nagyanyja születésnapján telefonon lépett kapcsolatba hozzátartozóival. Elmondta akkor, hogy az apja felépülőben van, de nem tud beszélni, mert a nyakán tracheostoma - sebészetileg kialakított nyílás - van, amelyen át kanült szoktak vezetni a légcsőbe légutak biztosítására. Julija Szkripal azt állította akkor, hogy az apja három nap múlva már képes lesz telefonálni, mert a csövet el fogják távolítani. A Nagy-Britanniában élő rokonok azóta nem jelentkeztek. Viktorija Szkripal furcsállotta, hogy Szergej Szkripalt nem látogathatták meg a rokonai a kórházban, mint Alekszandr Litvinyenkót, az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) volt alezredesét, akit 2006-ban mérgeztek meg ugyancsak Nagy-Britanniában, a brit hatóságok szerint orosz ügynökök. Felhívta a figyelmet arra is, hogy Szkripalról nem jelentek meg a sajtóban kórházi felvételek, mint annak idején Litvinyenkóról. Szergej Szkripal Nagy-Britanniában élő volt orosz-brit kettős ügynök és lánya március 4-én súlyos mérgezéssel került kórházba az angliai Salisburyben. London a merénylettel az orosz vezetést gyanúsította meg, amit Moszkva visszautasított. A vádak és viszontvádak nyomán a két ország kölcsönösen kiutasított 23 diplomatát. Hasonló kölcsönös retorziók történtek Oroszország és más, Nagy-Britanniával szövetséges és vele szolidáris államok között is. Szergej Szkripalt május közepén engedték ki a kórházból. Julija Szkripalt, aki április közepén távozhatott, egy május 23-án bemutatott videoüzenetben közölte, hogy vissza kíván térni Oroszországba. Az orosz külügyminisztérium többször is kifogásolta, hogy a brit hatóságok nem biztosították a konzuli hozzáférést Szkripalékhoz.