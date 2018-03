Szkripal-ügy: példátlan kiutasítási hullám

Az USA kiutasít 60 orosz diplomatát és bezáratja a seattle-i orosz konzulátust. A kiutasítottak között van az orosz ENSZ-misszió New York-i nagykövetségén dolgozó tizenkét, hírszerzéssel foglalkozó orosz diplomata is. A seattle-i konzulátus bezárását egy kormányzati forrás az amerikai sajtónak azzal is indokolta, hogy közel van egy amerikai tengeralattjáró-támaszponthoz és a Boeing repülőgépgyárhoz. A diplomatáknak és családtagjaiknak hét napjuk van arra, hogy elhagyják az országot, a konzulátus épületét is április 2-ig kell lezárni.

Az NBC szerint a döntéssel csökkentették az "elfogadhatatlanul nagyszámú" orosz hírszerző jelenlétét az USA-ban. A döntés "az Egyesült Államokat biztonságosabbá teszi, mert csökkenti Oroszország képességét, hogy kémkedjen amerikaiak után és Amerika nemzetbiztonságát fenyegető fedett műveleteket hajtson végre. A lépéssel az USA, szövetségeseivel és partnereivel világossá teszi Oroszország számára, hogy cselekedeteinek következményei vannak". A Politico azt írja, hogy Washington több mint tucatnyi európai szövetségesével egyeztetve hozta meg döntését és Donald Trump elnök "a kezdetektől fogva" részt vett a döntéshozatalban, sőt, "személyesen hívott fel" a hétfőn bejelentett intézkedések meghozatalára. A lap szerit az elnök nem beszélt Vlagyimir Putyinnal a múlt kedd óta, amikor telefonon gratulált újraválasztásához. Kanada szolidaritást vállal az Egyesült Királysággal, és négy orosz diplomatát utasít ki – jelentette be az ottawai külügyminisztéium. A közlemény szerint a diplomatákat hírszerzőként vagy olyan személyekként azonosították, akik diplomáciai státuszukat arra használták fel, hogy aláássák Kanada nemzetbiztonságát, vagy beavatkozzanak a demokratikus folyamatokba. Kanada megtagadta Oroszország kérését három személy diplomáciai státuszának megadására is. Ottawa "változatlanul elkötelezett a párbeszédre és az együttműködésre Oroszországgal azokon a területeken, amelyeken közös kihívásokkal kell szembenézni".