Szkripal-ügy: összeül a brit nemzetbiztonsági tanács

"Most az az elsődleges, hogy gondoskodjunk Oroszországban lévő munkatársainkról, és segítsünk azoknak, akik haza fognak térni" - nyomatékosította a brit külügyi tárca. A brit diplomácia aláhúzta: úgy gondolják, hogy továbbra is Oroszországnak kell tisztáznia, hogy milyen szerepet játszott a Szergej Szkripal és lánya elleni gyilkossági kísérletben, illetve Moszkvának eleget kell tennie nemzetközi kötelezettségeinek. Moszkva szombaton tudatta a külügyminisztériumba bekéretett brit nagykövettel, hogy 23 brit diplomatát kiutasítanak az országból, visszavonják az engedélyt, hogy az Egyesült Királyság főkonzulátust nyisson Szentpéterváron és leállítják a kulturális és oktatási ügyekkel foglalkozó British Council tevékenységét Oroszországban. Az orosz lépés válasz arra, hogy Theresa May brit kormányfő szerdán bejelentette 23 orosz diplomata kiutasítását, a magas szintű kétoldalú diplomáciai érintkezés felfüggesztését, valamint azt, hogy az oroszországi labdarúgó-világbajnokságot a brit királyi család és a kormány tagjai bojkottálják, miután Nagy-Britanniában megmérgezték Szergej Szkripal volt kettős ügynököt és lányát, Juliját. Az incidens mögött a brit miniszterelnök szerint "nagy valószínűséggel" Oroszország áll, amit Moszkva következetesen visszautasít.