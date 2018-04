Szkripal-ügy: az oroszok már fenyegetik a briteket

Vaszilij Nyebenzja orosz ENSZ-nagykövet a többi között azt hangsúlyozta: Nagy-Britannia megbánja majd, hogy Oroszországot vádolta meg Szergej Szkripal volt orosz kettős ügynök és leánya megmérgezésével. A diplomata szerint London összehangolt hadjáratot folytat Moszkva lejáratására, s leszögezte azt is, hogy Oroszországnak jó oka van feltételezni, hogy a gyilkossági kísérlet hátterében több ország titkosszolgálata áll. "Megmondtuk brit kollégáinknak, hogy a tűzzel játszanak, és meg fogják bánni. A Novicsok a nyilvánvalóan orosz neve ellenére sem orosz márka" - utalt Nyebenzja a Novicsok nevű idegméregre, amellyel a Szkripal elleni támadást elkövették. Majd hozzátette: mind az Egyesült Államok, mind Nagy-Britannia kifejlesztette az idegmérget. Az orosz nagykövet aláhúzta, hogy "Oroszországnak semmi köze Szkripal megmérgezéséhez", és "Moszkvának mindenki másnál nagyobb érdeke az igazság kiderítése". Válaszul Karen Pierce brit ENSZ-nagykövet kijelentette: London több tényezőt is figyelembe vett, amikor megfogalmazta Moszkvának címzett vádjait, köztük azt, hogy olyan támadásról van szó, amelyben az állam is közvetlenül érintett. Pierce azt hangoztatta: tartani lehet attól, hogy Oroszország semmibe veszi a nemzetközi intézményeket, és olyan történettel próbál majd előhozakodni, amelyre hivatkozva visszautasíthatja a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) várható megállapításait. A világszervezet 15 tagú Biztonsági Tanácsának ülésén - amelyet orosz kérésre hívtak össze - felszólalt a francia, az amerikai és a kínai ENSZ-nagykövet is. A francia és az amerikai diplomata változatlanul támogatásáról biztosította a brit álláspontot, csakúgy mint a BT többi nyugati tagja, például Hollandia és Svédország is. "Nincs más kézenfekvő magyarázat, mint Oroszország felelőssége" - fogalmazott Francois Delattre, Franciaország misszióvezetője. Nikki Haley, az Egyesült Államok nagykövete azon álláspontjának adott hangot, hogy a BT-ülés "újabb kísérlet volt Oroszország számára, hogy politikai előnyökre tegyen szert". A kínai ENSZ-nagykövet "az igazság megdönthetetlen tényeken alapuló mielőbbi feltárását és a következtetések levonását" szorgalmazta. Szergej Szkripal Nagy-Britanniában élő volt orosz-brit kettős ügynököt és lányát, a hozzá Oroszországból vendégségbe érkezett Julija Szkripalt március 4-én súlyos mérgezéses tünetekkel vitték az angliai Salisbury városának kórházába. Szkripal az orosz katonai hírszerzés ezredeseként a brit külső hírszerzés (MI6) ügynöke volt, ami miatt hazájában börtönbüntetésre ítélték, de ügynökcsere keretében elengedték. London a merénylettel az oroszokat gyanúsította meg, amit Moszkva visszautasított. Az ügy miatt 28 állam utasított ki orosz diplomatákat, amire Moszkva azonos módon válaszolt.