Szkripal-ügy: az oroszok már a briteket vádolják a mérgezéssel

Vlagyimir Csizsov a BBC televízió vasárnapi politikai magazinműsorában kijelentette, hogy Oroszországnak semmi köze a gyilkossági kísérlethez. Hozzátette: Oroszországban nincs olyan idegméreg-hatóanyag, amellyel a brit szakértők megállapítása szerint a mérgezést elkövették, "Porton Down viszont alig 8 mérföldre (13 kilométerre) van Salisburytől". Porton Downban működik a brit védelmi minisztérium vegyi és biológiai kutatóközpontja. Theresa May brit miniszterelnök a héten a londoni alsóházban bejelentette, hogy a kutatóintézet szakértőinek megállapítása szerint a novicsok nevű, oroszországi fejlesztésű idegméreg-hatóanyaggal mérgezték meg Szergej Szkripalt, az orosz katonai hírszerzés egykori ezredesét, a brit külső hírszerzés (MI6) volt ügynökét és lányát, Julija Szkripalt, akiket azóta is válságos állapotban kezelnek Salisbury kórházában. Theresa May szerint a jelek arra vallanak, hogy a gyilkossági kísérlet mögött "nagy valószínűséggel" az orosz állam áll. Boris Johnson brit külügyminiszter minapi nyilatkozata szerint "elsöprően nagy valószínűséggel" Vlagyimir Putyin orosz elnök döntött az akcióról. Vlagyimir Csizsov a vasárnapi BBC-műsorban ugyanakkor kijelentette: felmerül a kérdés, hogy a brit szakértők miképp tudták ilyen gyorsan megállapítani az idegméreg- hatóanyag mibenlétét. Az orosz EU-nagykövet szerint idegméreg-hatóanyagok azonosítása csak úgy lehetséges, hogy a mintát laboratóriumban tárolt készletekkel vetik össze. "Mindannyian tudjuk, hogy Porton Down az Egyesült Királyság legnagyobb olyan katonai létesítménye, ahol vegyifegyver-kutatás folyik" - tette hozzá. A brit külügyminisztérium szóvivőjének vasárnapi nyilatkozta szerint "egy unciányi igazságtartalom sincs" abban a "képtelen" felvetésben, hogy az idegméreg forrása Porton Down lehetett. A szóvivői nyilatkozat szerint az orosz EU-nagykövet felvetése "újabb hiábavaló kísérlet arra, hogy az orosz állam elterelje a figyelmet a tényekről, arról, hogy Oroszország nemzetközi kötelezettségeit nyíltan megsértő módon cselekedett". Az orosz EU-nagykövet ugyanakkor a vasárnapi BBC-műsorban kijelentette, hogy Oroszországnak semmi köze nincs Szkripal és lánya megmérgezéséhez. Vlagyimir Csizsov szerint Szergej Szkripalt - aki a brit hírszerzéssel együttműködve Nyugat-Európában dolgozó orosz ügynököket leplezett le - Oroszországban joggal tartják árulónak, "Oroszországban azonban már szinte el is feledkeztek róla", elnöki rendelettel kegyelemben is részesítették, és jogi szempontból az orosz állam így nem is tud ellene felhozni semmit. A diplomata szerint Oroszországban soha nem gyártottak olyan hatóanyagot, amelyet a brit szakértők novicsok néven azonosítottak. Ugyanezt mondta a minap Alekszandr Sulgin, Oroszország hágai nagykövete, aki a hágai székhelyű Vegyifegyver-tilalmi Szervezetnél (OPCW) is képviseli Oroszországot. Sulgin a Sky News brit hírtelevíziónak nyilatkozva pénteken kijelentette: ő akkor hallotta először a novicsok szót valamely vegyi hatóanyaggal kapcsolatban emlegetni, amikor Theresa May a londoni parlamentben bejelentette, hogy a brit szakértői vizsgálatok szerint ezzel az orosz fejlesztésű, katonai célokra is használható minőségű idegméreggel mérgezték meg Szergej Szkripalt és lányát. Sulgin szerint ilyen hatóanyag nem létezik, Oroszországban soha nem volt semmiféle fejlesztési program novicsok hatóanyagcsoport-kódnév alatt. Boris Jonhson brit külügyminiszter a vasárnapi BBC-interjúműsorban Csizsov és Sulgin szavaira reagálva elmondta: hétfőn Nagy-Britanniába érkeznek az OPCW szakértői, és szintén megvizsgálják a gyilkossági kísérlethez használt hatóanyagot. Johnson hozzátette: Nagy-Britanniának nemcsak arra vannak bizonyítékai, hogy Oroszország az elmúlt tíz évben tanulmányozta idegmérgek felhasználásának lehetőségét merényletek elkövetésére, de arra is, hogy gyártotta és készletezte a novicsok nevű hatóanyagot.