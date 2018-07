Szkripal-ügy: a rendőrség azonosította a merénylet végrehajtóit

A Press Association brit hírügynökség - és rá hivatkozva a brit média - név nélkül nyilatkozó rendőrségi forrást idézve csütörtökön arról számolt be, hogy a Scotland Yard szerint "néhány orosz" követhette el a támadást. A rendőrség szerint mindenképpen "egynél több" támadóról van szó. A 66 éves Szkripalt, az orosz katonai hírszerzés (GRU) volt ezredesét, aki a brit hírszerzésnek (MI6) is dolgozott, és 33 éves lányát hetekig válságos állapotban kezelték Salisbury kórházában. Julija Szkripalt áprilisban, apját májusban kiengedték. Moszkva folyamatosan és határozottan tagadja, hogy bármi köze lenne a Szkripal-ügyhöz, London azonban gyilkossági kísérletként kezeli a mérgezést, amelyért az orosz kormányt tartja felelősnek. A brit kormány még márciusban kiutasította a londoni orosz nagykövetség hírszerzőként azonosított 23 diplomatáját, és gyakorlatilag befagyasztotta a magas szintű kormányközi érintkezéseket Oroszországgal. A brit lépést további 26 ország követte hasonló intézkedéssel; Washington 60 orosz diplomatát utasított ki. Moszkva ugyancsak diplomáciai kiutasításokkal és Oroszországban működő képviseletek, külföldi intézmények bezárásával válaszolt. A brit kormány többször hangoztatott hivatalos állásfoglalása szerint az idegméreggel elkövetett gyilkossági kísérlet azt jelenti, hogy Oroszország törvénysértő módon erőt alkalmazott az Egyesült Királyság ellen. A Press Association által csütörtökön idézett rendőrségi forrás szerint a Scotland Yard terrorellenes és különleges műveleti ügyosztálya, amely a vizsgálatot vezeti, zárt láncú térfigyelő kamerák több ezer órányi felvételét tanulmányozva azonosította a támadással gyanúsíthatók körét, és ezt összevetette az akkoriban Nagy-Britanniába beutazók adataival. Ennek alapján a rendőrség a forrás szerint biztos abban, hogy a gyanúsítottak oroszok. A Scotland Yard hivatalosan nem reagált a hírre. A múlt hónap végén két brit állampolgár, a 45 éves Charlie Rowley és élettársa, a 44 éves, háromgyermekes Dawn Sturgess is súlyos mérgezést szenvedett. Mindkettőjüket Rowley Amesburyben lévő házából szállították a néhány kilométerre fekvő Salisbury kórházába. Charlie Rowley azóta visszanyerte öntudatát, és a nyomozók beszéltek is vele, Dawn Sturgess azonban július 8-án a kórházban meghalt. A rendőrség a minap bejelentette, hogy Rowley házában megtalálta azt a kis parfümös tubust, amely az idegméreg-hatóanyagot tartalmazta. A tubust a brit védelmi minisztérium Porton Downban működő vegyi és biológiai kutatóintézetébe szállították, és az intézmény szakértői megállapították, hogy az üvegcsében Novicsok idegméreg-hatóanyag volt. A brit kormány szerint ugyanilyen Novicsok típusú, még a Szovjetunióban kifejlesztett katonai idegméregtől szenvedett súlyos mérgezést Szergej Szkripal és lánya. A vizsgálatot végző nyomozók a méreganyagot a legnagyobb töménységben Szkripal Salisburyben lévő házának ajtaján mutatták ki. A Scotland Yard legutóbbi hivatalos tájékoztatása szerint további tudományos vizsgálat folyik annak kiderítésére, hogy a két brit mérgezését okozó Novicsok hatóanyag ugyanabból az adagból származik-e, amelytől négy hónapja Szkripalék megbetegedtek. A nyomozók vizsgálják azt is, hogy a méreganyagot tartalmazó tubus honnan és hogyan került Charlie Rowley házába.