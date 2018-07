Szíria szerint bűntett volt kimenteni a civileket

Damaszkusz azzal vádolja a Fehér Sisakosokat, hogy külföldi ellenséges ügynökök és együttműködnek a szíriai kormány ellen harcoló felkelőkkel. A SANA szíriai állami hírügynökség megfogalmazása szerint az evakuációval a Fehér Sisakosok szervezete "megmutatta igazi arcát", hogy "terrorista természete okán" fenyegetést jelent a stabilitásra és a biztonságra. Az ügyben szót emelt Ahmad Badreddín Hasszún, a szíriai főmufti is. A vallási tekintély a szíriai harcokban elesett orosz katonák hozzátartozói előtt mondott beszédet. "Mindezek az emberek jól képzettek, sokan közülük vegyészek, s humanitárius küldetések álcája alatt azzal foglalatoskodtak, hogy mérgező anyagokat vetettek be a polgári lakosság ellen" - hangoztatta Hasszún. "Most, amikor Izraelbe szöknek, felmerül a kérdés, miért nem adják meg magukat a szíriai hatóságoknak, s miért nem próbálnak visszatérni a szíriai társadalomba? Csak egy válasz adható: mert éppen erre az erőre alapozott a Nyugat, hogy a lehetőségekhez képest meggyengítse, illetve lerombolja a szíriai államot" - fűzte hozzá a vallási vezető. Hasszún nem kételkedett abban sem, hogy "ezek az emberek nem menekültek, hanem háborús bűnösök". Egyben azzal a kéréssel fordult az orosz és a szíriai vezetéshez, hogy "keressék a Fehér Sisakosokat, találják meg őket bárhol legyenek is, s bizonyítsák rájuk, hogy éppen ezek az emberek használtak vegyi fegyvert gyermekek ellen Dúmában, Hán Sejkúnban és Idlíbben". A mérgező anyagokkal végrehajtott támadásokért ugyanakkor a Nyugat a damaszkuszi rezsimet tette felelőssé. A vasárnapra virradó éjjel titokban Izrael szíriai határához érkező aktivistákat az izraeli hadsereg átkísérte az országon a jordániai határhoz, ahonnan a menekülők Jordániában folytatták útjukat. Egy jordániai kormányforrás közlése szerint a korábban jelentett 800 aktivista és családtag helyett csak 422 embert menekítettek Jordániába, ahol zárt helyen tartózkodnak, és három hónapon belül továbbutaznak majd az őket befogadó országokba, nevezetesen Nagy-Britanniába, Németországba vagy Kanadába. Izrael tudatta, hogy az evakuálást Donald Trump amerikai elnök és más vezetők kérésére segítette. Indokként azt hozta fel, hogy a Fehér Sisakosok élete veszélybe került volna, ha a szíriai kormányerők győzelme után a Damaszkusz által visszafoglalt területeken maradnak. A Fehér Sisakosok civil védelmi szervezet, amelyet 2003-ban alapított mintegy háromezer önkéntes azért, hogy civileket mentsenek a belháború harcai sújtotta részeken. A szervezet mintegy százezer ember életét mentette meg. (Képünk illusztráció)