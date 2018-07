Szijjártó: Magyarország migrációs politikáján semmi sem változtat

Magyarország hivatalosan is bejelentette az ENSZ felé kilépését a globális migrációs csomag elfogadási folyamatából – mondta Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter szerint bebizonyosodott, hogy a migrációt megítélésében feloldhatatlan az ellentét Magyarország álláspontja és az ENSZ megközelítése között.

Magyarország továbbra is fenntartja a migrációs politikáját, azon "semmilyen globális csomag nem változtat", ennek érdekében tették meg a hivatalos lépéseket – mondta Szijjártó. Szerinte "máshonnan nézzük a migrációs folyamatokat, így másként is látjuk azokat". Míg az ENSZ szerint a migráció kivédhetetlen, jó és támogatandó jelenség, Magyarország rossz, Európára és Magyarországra veszélyt hozó folyamatnak tekinti. Ezért a következtetésük is más, az ENSZ szerint ösztönözni kell a migrációt, Magyarország szerint viszont meg kell állítani. A globális migrációs csomag megfogalmaz "szép célokat", például a fellépést az embercsempészek ellen – mondta. A hatása szerinte ugyanakkor ellentétes a néhány pozitív céllal is, hiszen egy migrációt inspiráló dokumentum csak az embercsempészeknek jó, akik így még több emberrel hitethetik el, hogy induljanak el, úgyis befogadják őket, mert már globális iránymutatás is van erre. A külügyminiszter azt mondta, Magyarország álláspontja szerint természetellenes a kontinensek lakosságát kicserélni, ezért inkább a migráció megállítására kellene összpontosítania a globális összefogásnak. Azt mondta, olyan kötelezettségeket ír elő a migrációs csomag, amelyeket Magyarország nem fog teljesíteni. Ilyen például, hogy indulás előtt és érkezés után képzéseket szervezzenek a migránsoknak, kedvezményeket adjanak nekik, hogy olcsóbban tudják hazautalni a fizetésüket, lehetőségeket biztosítsanak a nem kormányzati szervezeteknek, hogy segítsék a migránsok panasztételi lehetőségeit, növeljék a befogadási kapacitásokat, továbbá a határátlépésre ne biztonsági, hanem emberi jogi kérdésként tekintsenek. Magyarország ezekkel "pont ellentétes intézkedéseket" hozott a magyar emberek biztonsága érdekében. Szijjártó azt mondta, mivel az USA már kezdettől nem vett részt a globális migrációs csomag tárgyalási fordulóin, és több ország is a csomaggal kapcsolatos elégedetlenségét fejezte ki a tárgyalássorozat végén, nem kell negatív következményekkel számolni a magyar bejelentés nyomán.