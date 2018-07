Szijjártó Indianában

Az autóipar és a vízgazdálkodás húzza Magyarország és Indiana állam gazdasági együttműködését, amely a jövőben a magyar autóipar teljesítményének további bővüléséhez járul hozzá - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán.

A tárcavezető emlékeztetett: tavaly a magyar kormány és Indiana állam gazdasági együttműködési megállapodást kötött, amely mindkét fél számára az első ilyen lépés volt. Magyarország még soha nem írt alá az Egyesült Államok egyetlen államával sem ilyen egyezményt, és Indiana állam is Magyarországgal kötött először ilyen megállapodást - magyarázta. Kiemelte, hogy a megállapodásnak már látszanak is az eredményei, tavaly 96 százalékkal nőtt a kétoldalú kereskedelmi forgalom, amely így már meghaladta a 175 millió dollárt, az idei év első negyedévében pedig újabb 22 százalékkal nőtt. Szijjártó Péter közölte: olyan Indiana államban működő, illetve oda kötődő vállalatok vezetőivel folytatott megbeszéléseket, amelyek Magyarországon szinte kivétel nélkül rendelkeznek érdekeltségekkel. "Ezek a vállalatok rendkívül elégedettek a magyar befektetési környezet és a magyar adórendszer adta lehetőségekkel" - fogalmazott. Megjegyezte: az, hogy Magyarország "büszkélkedhet Európában egyedül egy egykulcsos és egyszámjegyű társasági adóval, nagyon sok beruházási döntést meghatároz". A külügyminiszter elmondta, Indianában és környékén leginkább az autóipari vállalatok mutatnak további érdeklődést Magyarország iránt, és ezek a cégek a magyar gazdaság jövőbeni növekedése szempontjából azért is kiemelt jelentőségűek, mert az autóipar területén az elektromobilitásra, tehát az új, innovatív autóipari fejlesztésekre helyezik a hangsúlyt. Kifejtette, hogy a BorgWarner vállalat Magyarországon már 1700 embert foglalkoztat, és Oroszlányban van a cég egyik legnagyobb európai gyáregysége. Megállapodtak a vállalattal, hogy stratégiai együttműködési megállapodást kötnek, amelynek középpontjában a további, elektromobilitáshoz kapcsolódó fejlesztések állnak - magyarázta. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a Dana autóipari beszállító vállalat Győrött már négy gyárban folytat termelést, és nemcsak magyarországi, hanem a környező közép-európai nagy autógyárakat is Győrből szolgálja ki. Az Allison Transmission vállalat pedig Szentgotthárdon, a Peugeot-hoz tartozó gyárral szoros együttműködésben folytatja a tevékenységét - közölte. Szijjártó Péter kitért arra, hogy Jim Schellinger kereskedelmi miniszterrel megállapodott, a vízipar, a vízgazdálkodás az autóipar mellett kiemelt szerepet fog játszani a kétoldalú gazdasági együttműködésben. Az indianai vízipari vállalat (nyitóképünkön) komoly érdeklődést mutat magyar vízipari technológiák használata és a Fővárosi Vízművekkel folytatandó együttműködés iránt, és mivel a cég most kezdi bővíteni a kapacitásait a szennyvízfeldolgozásban, a magyar tapasztalatokra kifejezetten számít - mondta.