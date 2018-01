Szijjártó: a magyar-amerikai kapcsolatok új szakasza kezdődhet

Nagyon fontos változások zajlanak az USA külügyminisztériumában – mondta Szijjártó Péter. Például a térségünkért felelős államtitkári pozícióba kinevezték Wess Mitchellt, s ezzel új fejezet nyílhat a magyar-amerikai politikai kapcsolatrendszerben. A miniszter szerint a magyar-amerikai kapcsolatrendszer három pilléren nyugszik, s ebből két pillér eddig is kifogástalanul működött. Kiváló a gazdasági együttműködés, az amerikaiak a második legjelentősebb beruházói-befektetői közösséget képviselik Magyarországon, 1700 amerikai vállalat 100 ezer magyarnak ad munkát. A miniszter kiválónak minősítette a védelempolitikai együttműködést is.

"Magyarország elkötelezett NATO-tagként a terrorellenes küzdelemben az Egyesült Államok egyik legfőbb szövetségese, s mi azon országok közé tartozunk, amelyek nemcsak szavakkal, hanem tettekkel is harcolunk a terrorizmus ellen" – mondta. Szijjártó azt mondta, 200 magyar katona van Irakban és összesen 1000 magyar katona szolgál külföldön amerikai katonákkal vállvetve. A kapcsolatrendszer harmadik, politikai pillére a miniszter szerint eddig nem működött jól. "Számos igaztalan kritikával kellett szembesülnünk, több esetben a megértés hiányát tapasztaltuk magyarországi intézkedések amerikai megítélésében" – mondta Szijjártó, aki szerint az új államtitkár kinevezésével "új fejezetet nyithatunk" A magyar diplomácia vezetője szerint "az elmúlt éveket figyelembe véve most van a legjobb esély arra, hogy a politikai kapcsolataink felnőjenek a gazdasági és védelmi kapcsolataink mellé". Szijjártó hétfőn este találkozott a régió 15 magyar szervezetének képviselőivel. Kedden tárgyal Wessel – "hosszú egyeztetés lesz", mondta a tárcavezető – majd találkozik Donald Trump nemzetközi tárgyalásokért felelős megbízottjával, Jason Greenblatt-tel és a Nemzetbiztonsági Tanács főigazgatójával, Fiona Hillel is. A külgazdasági és külügyminiszter magyarországi befektetési lehetőségekről is tárgyal a Procter & Gamble társigazgatójával, részt vesz a Brookings Intézet által a legfontosabb amerikai agytrösztök képviselőinek részvételével szervezett konferencián és előadást tart az Amerikaiak az adóreformért befolyásos konzervatív szervezet konferenciáján a magyar adóreform elemeiről és tapasztalatairól, és a magyar modellről. "Magyarország 2010-ben még a probléma része volt Európában, azonban az elmúlt hét esztendőben felépítettük a rendkívül sikeresnek bizonyult magyar modellt" – mondta a miniszter. A modell gazdasági eredményeit tisztelettel emlegetik, az amerikai adminisztráció is figyeli a magyar intézkedéseket, és nem véletlen, hogy az Amerikaiak az adóreformért a magyar adóintézkedésekről szervez konferenciát. A magyar modell négy pilléren nyugszik – mondta Szijjártó. Az első a versenyképesség, amelyben Magyarország jelentősen előre lépett az elmúlt években s Európa legalacsonyabb társasági adójának köszönhetően ma már Európa legvonzóbb gazdasági környezetét biztosítja. A második pillér a pozitív folyamatok elindítása demográfiai téren, a magyar családok támogatásával és a népességfogyás megállításával. A magyar modell harmadik pillére Szijjártó szerint a munkaalapú társadalom. Ennek lényege: a magyar kormány abban segít, hogy mindenki, aki dolgozni akar, dolgozhasson. A miniszter szerint a negyedik pillér az identitás. "Nem szakadhatunk el a magyar nemzeti, kulturális keresztény identitásunktól, mert ha ettől elszakadunk, akkor végletesen és végzetesen meggyöngülünk" – mondta. Szijjártó rendkívül sikeresnek nevezte a magyar modellt. Ennek segítségével "az elmúlt hét évben Magyarországot a tönk széléről, Európa szégyenpadjáról sikerült visszahozni" és az ország ma "a közép-európai növekedési motor egyik meghatározó országává vált, s ezt itt, Amerikában is elismerik". A magyar diplomácia vezetője szerint az elmúlt időszakban már kezdtek megélénkülni a magyar-amerikai kapcsolatok. Ennek egyik jele, hogy novemberben amerikai törvényhozói küldöttség járt Budapesten, január végén újabb kongresszusi delegáció érkezik, és már márciusra is tervbe van véve amerikai politikusok budapesti vizitje. "A jelenlegi amerikai adminisztráció több fontos nemzetközi kérdésben hasonló álláspontot képvisel, mint a magyar kormány" – mondta Szijjártó. A miniszter elismerően beszélt a republikánus törvényhozók Rex Tillerson külügyminiszterhez írt levéléről. Ebben a magyar-amerikai viszony azonnali javítását szorgalmazták, és azt, hogy a külügyminisztérium azonnal függessze fel az ösztöndíj-programot, amellyel a magyar sajtó egy részét támogatnák. Ezt a tervet – mondta Szijjártó – a magyar kormány beavatkozásként értékelte.