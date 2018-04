Szigetvári: az Együttnek helye van egy koalíciós kormányban

Az Együttnek a következő négy évben is lesz parlamenti képviselete és helye van egy koalíciós kormányban - jelentette ki a párt miniszterelnök-jelöltje csütörtöki, budapesti kampányzáró rendezvényükön. Szigetvári Viktor beszédében a baloldali pártok vezetőinek szerda esti vitáját idézte fel. Azt mondta, sok dologban egyetértettek, és a vita bebizonyította számára, hogy az ellenzék a legrosszabb pillanatban is jobban kormányozna, mint Orbán Viktor bármikor. Hangsúlyozta, ha az ellenzéki pártok nyernek, akkor is csak koalíciós kormányt tudnak alakítani, és egy ilyen kormányban az Együttnek is helye van. Azt mondta, pártja az egyetlen, amelyik nemcsak kiáll a szabadság és az igazságosság mellett, hanem azt is elmondja, úgy kell a rászorulókon segíteni, hogy azzal ne verjék szét a gazdasági stabilitást. Nagyokat ígérni mindig lehet, de azokat be is kell tudni tartani - érvelt.