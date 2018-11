Szerda reggeltől hadiállapot lesz Ukrajnában

Az RNBO ülésén Viktor Muzsenko vezérkari főnök azt mondta: három ukrán hadihajó – két naszád és egy vontató – pénteken indult állandó állomáshelyéről, Odesszából Mariupolba, és erről előzőleg értesítették az oroszokat, betartva a hajózás biztonságára vonatkozó nemzetközi előírásokat.

Szombaton Moszkva értesítést küldött, hogy lezárták a tengeri utat a Kercsi-szorosnál, de a Spanyolországban működő, nemzetközi kontrollközpont ezt nem erősítette meg. Muzsenko szerint vasárnap hajnali négykor kétszer fordultak a "megszállt Kercs diszpécseri központjához", tisztázandó az áthaladás lehetőségét és menetrendjét, de mivel választ nem kaptak, folytatták útjukat Mariupolba. Órákkal később érkezett az utasítás, hogy induljanak az ún. várakozási területre, ahol tájékoztatást kapnak majd az áthaladás rendjéről. Ugyanis a Krím annektálása után épült híd közepén van egy megemelt szakasz, amely alatt nagyobb hajók is áthaladhatnak.

A vezérkari főnök szerint vasárnap 11 órakor kaptak tájékoztatást az átjáró lezárásáról, és ekkor jelent meg az információ a spanyolországi központban is. Muzsenko szerint két és fél órával ezután, 13.40 és 13.50 között három orosz hadihajó is átment a híd alatt, holott Moszkva szerint a Kercsi-szoros ekkor járhatatlan volt egy zátonyra futott hajó miatt. A tábornok szerint az ukrán hadihajók 17 órakor úgy döntöttek, hogy visszatérnek Odesszába, de miután útnak indultak a várakozási helyről, az őket kísérő orosz hajók blokád alá vették őket, és tüzet nyitottak rájuk.

Néhány órával korábban, vasárnap reggel már történt egy incidens: egy orosz határőrhajó nekiment az ukrán hadihajók egyikének, egy vontatóhajónak. Az ukrán hajóban károk keletkeztek.

Moszkva szerint az ukrán hadihajók jogtalanul hajóztak be az ideiglenesen lezárt orosz területi vizekre. Nem kértek áthaladási engedélyt, ezért nem is iktatták be őket az áthaladási menetrendbe. Az FSZB és a Fekete-tengeri Flotta hajói azonnali megállásra szólították őket, de mivel erre nem reagáltak, ráadásul veszélyes manővereket tettek, tüzet nyitottak rájuk.

A tengeri incidens után mindhárom hajót orosz különleges egységek szállták meg. Muzsenko szerint az incidens óta nem tudják felvenni velük a kapcsolatot.