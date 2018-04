Szél szerint még tárgyalnak a visszalépésekről

Az LMP az eddigi kormányokkal ellentétben nem kiszolgálni akarja a sikeres nyugati államokat, hanem közéjük akar tartozni – mondta Szél Bernadett. A miniszterelnök-jelölt szerint ehhez fel kell számolni a bérválságot, amit öt lépésben hajtana végre. A javaslatok között van egy erős, megtartó szociális rendszer kialakítása, amely segítené a társadalom peremére kerülőket visszakerülni a többségi társadalomba. Az LMP új adórendszere az ország 90 százalékának helyzetén javítana – mondta Szél, aki szerint a közszolgálatot egy 300 milliárd forintos bérkompenzációs csomaggal, valamint szolgálati lakások biztosításával tennék vonzóvá. Az LMP egy új munka törvénykönyvében garantálná a munkavállalók jogait, és a kis- valamint közepes vállalkozásokat helyeznék előtérbe. Szél az oktatást is megerősítené, mert jó munkahelyhez jó végzettség kell. Szerinte a bérválságért az eddigi összes kormány felelős, de a legnagyobb bűnt Orbán Viktor követte el, mert az elmúlt nyolc évben a versenyképesség zálogának az alacsony béreket tekintette, és ezzel tartós bérválságra rendezkedett be. Szél szerint zajlanak tárgyalások esetleges visszalépésekről Budapest 1-es választókerületében is. A társelnök itt az LMP jelöltjét, Csárdi Antalt nevezte a legintegratívabb jelöltnek, hozzátéve: alapvetően jobboldali körzetet jelöltek ki a kerület meghatározásával. Azt tartaná szerencsésnek, ha a választókerületek több mint felében egyetlen ellenzéki jelölt lenne, erre azonban a jobb- és a baloldal is nemet mondott. Az LMP továbbra is kész tárgyalni a teljes ellenzéki koordinációról. Pártja már két jelöltet is visszaléptetett, mindkét irányba tett egyoldalú gesztust, amelyet sem az MSZP, sem a Jobbik nem viszonzott, ezek a pártok még egy jelöltjüket sem léptették vissza. Saját választókerületében, Budakeszi és Budaörsön aktívan kampányol ellene a Jobbik indulója, holott szerinte el tudná hozni ezt a körzetet. A választási bizottság törvénytelennek minősítette az LMP jelöltje, Ungár Péter telefonos kampányát. Szél szerint a kampány nem volt törvénytelen, Ungár nem állított hazugságokat, a gyűlölet- és hazugságkampányát a Fidesznek kellene leállítania. Az elnöktársát, Hadházy Ákost ért gyanúról – ami miatt a földalap-kezelő az ügyészséghez fordult –, azt mondta: a propagandasajtó azért propagandasajtó, hogy hazudozzon össze-vissza, választási győzelemhez segítve ezzel a Fideszt. "Ha támadnak minket, az azt jelenti, hogy jó úton járunk." Szél reméli, hogy annak az ügyészségnek már nem Polt Péter lesz a vezetője, ugyanis ő egész eddig a fideszes nobilitásokat védelmezte, egy dolga volt, hogy eltussolják az Orbán-család ügyeit. Az egykori szocialista politikus, Lendvai Ildikó kijelentéséről, hogy az LMP veszélyezteti az ellenzék győzelmét, Szél azt mondta: ha Lendvai bármit tud változtatni azon a helyzeten, hogy a Jobbik, valamint az MSZP és szövetségi köre nem áll szóba egymással, akkor segítsen.