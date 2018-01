Szél miatt kivonultak a nemzetbiztonsági bizottság üléséről

Az LMP-s Szél Bernadett jelenléte egy olyan ülésen, ahol a "Soros-tervről", a "Soros-hálózatról" van szó, nemzetbiztonsági kockázatot jelent, ezért nem járulnak hozzá a bizottság munkájához – mondta Németh Szilárd, a bizottság fideszes alelnöke.

A kormánypárti politikus szerint ha az ülésen olyan emberek vannak jelen, akik Soros György szervezeteiben vállaltak munkát, köztük ráadásul egy olyan migránsokkal foglalkozó szervezetben, amelynek vezetője "különbnek gondolja a migránsokat a magyar embereknél", az nemzetbiztonsági kockázat. Szél Bernadett azt mondta: a kormánypárti politikusok "megpuccsolták" a testület munkáját. Azt mondta, Kövér László házelnökhöz fordul, és szeretné, ha az igazságügyi bizottság is véleményezné a nemzetbiztonsági bizottsági ülésen történteket. Molnár Zsolt, a testület szocialista elnöke szerint a kormánypárti képviselők lehetetlen javaslatot tettek, hogy Szél ne vehessen részt – egy ráadásul a belügyi államtitkár javaslata nyomán nyíltra tervezett – ülésen. Mirkóczki Ádám azt mondta: Németh vagy hazudik, amikor azt állítja, Szél nemzetbiztonsági kockázatot jelent, vagy az Alkotmányvédelmi Hivatal trehányul végezte a munkáját, amikor az LMP-s képviselő átvilágításán nem tárt fel kockázatot. Utóbbit a jobbikos politikus kevésbé tartja valószínűnek. Molnár az ülés elején azt mondta: a bizottság LMP-s és jobbikos tagjaival együtt házszabályszerűen kezdeményezték a rendkívüli ülést, hogy válaszokat kapjanak az ún. Soros-tervről, mivel annak létét állítása szerint az elmúlt két évben egy nemzetbiztonsági bizottsági ülésen sem támasztották alá a szervek. Erről az első napirendi pontban Orbán Viktor kormányfőt hallgatták volna meg. A Miniszterelnöki Kabinetiroda azt közölte, a szakminiszterek már elmondták az információkat, ezért az ülésen Orbán nem vesz részt. Molnár szerint ez is azt igazolja: nincsenek bizonyítékok a Soros-terv létezésére. Megjelentek a titkosszolgálatok és a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal képviselői, Papp Károly országos rendőrfőkapitány, és Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Kontrát azt mondta: a szolgálatok és az illetékes szervek a bizottság ülésein már többször igazolták a Soros-terv létezését. Bár az ellenzéki képviselők az ülésen kívül is meghallgatták volna a tájékoztatást, az államtitkár azt mondta: a törvény szerint a határozatképtelenség miatt nem kötelesek beszámolni, s ehhez tartják magukat. A meghívottak távozását az ülésteremből Molnár úgy kommentálta, a kormány is így fog majd távozni április 8-án. Válaszul Kontrát azt mondta: "ebben ne reménykedjen elnök úr". Molnár még a parlamenti ülésszak kezdete előtt újra kezdeményezni fogja a testület összehívását. Mirkóczki javasolta, hívják meg Pintér Sándor belügyminisztert és Altusz Kristóf külügyi helyettes államtitkárt. Molnár támogatta a javaslatot, és közölte, csütörtökhöz két hétre újra összehívja a nemzetbiztonsági bizottság ülését. Orbán is kap "még egy esélyt", hogy válaszoljon az országba 1300 befogadott menekültről és az ún. Soros-tervről – mondta a bizottság elnöke. Molnár levélben kér tájékoztatást Sorostól az úgynevezett tervéről, s az üzletember válaszát nyilvánosságra hozza. Németh a médiából értesült erről, és azt mondta: Molnár túllépi a hatáskörét, ha a testület elnökeként levelet ír Sorosnak. Erről vele, a testület alelnökével nem is egyeztetett.