Szél: a kampány már nem demokratikus keretek között zajlik

A párt csökkentené az orosz befolyást, megszüntetné a gyűlöletkampányt, és senkinek nem vitatná el a nemzethez tartozását – mondta. Mindent megtesz majd azért, hogy Magyarország olyan ország legyen, ahonnan a fiatalok nem elmenekülnek, hanem ahová hazajönnek – mondta Szél Bernadett.

Az LMP kormányfő-jelöltje azt mondta, olyan országot kíván teremteni, ahol a politikusok főállásban "nem köztörvényes bűnözők", akik ellopják a közös vagyont. A kampány szerinte már nem demokratikus keretek között zajlik, de nem érdekli, hogy fenyegetőzik a miniszterelnök vagy hogy "hazugságokat ír ki óriásplakátokra", mert az emberek többsége átlát a szitán és kormányváltást akar. A kampány során az egész országot bejárta, megismerte annak valóságát, és szerinte minden adott ahhoz, hogy Magyarország a következő évszázad nyertese legyen. Sem gazdag országok összeszerelő üzemeként, sem féldiktatúrák hűbéreseként nem kell élnie az országnak. Az emberek úgy érzik, ér annyit a munkájuk, hogy rendes fizetésük legyen, nem kell bérrabszolgaként dolgozniuk – mondta Szél. Ne számítson, hogy ki hányadik gyermekként születik egy családba, és az se, hogy hány szülő neveli. Nem a harmadik gyermeknél, hanem már az elsőnél támogatásokat kell nyújtani, az LMP ezért megduplázná az egygyermekeseknek nyújtott segítséget. Szükségesnek tartotta pártja szociálisbérlakás-programjának végrehajtását, és a devizahiteleseket is kárpótolni fogják. Az elmúlt harminc év legnagyobb infrastrukturális beruházását ígérte: lakások szigetelését, korszerűsítését, bérlakásépítést, amelyekkel jelentős számú munkahelyet is teremtenének. A politikának ki kell szállni az oktatásból és pénzt kell beletenni: megdupláznák a szektor forrásait, hiszen tőlünk nyugatra és északra azok az országok lettek nyertesek, amelyek sokat fektettek az oktatásba – mondta Szél. Az ország saját lábára állításában "partnerünk lesz a nap, a szél, a földhő és minden olyan energiaforrás, ami itt is bőven rendelkezésre áll". Miért kell a 21. században 1970-es évekbeli, veszélyes technológiát használni, miközben a fejlett világ a megújuló energiaforrások felé fordul? – kérdezte Szél, aki szerint egyre kevesebben értenek egyet a paksi bővítéssel. Egyetlen képviselőként tekintett be a paksi szerződésekbe, és ez alapján állítja, hogy ki lehet és ki is kell szállni belőlük. Szél szavazásra buzdította az embereket, és azt mondta: erős LMP-vel lehet új alapokra helyezni az országot. Azt mondta, a csendesen dolgozó emberekkel van, azokkal, akiket becsaptak az elmúlt években. Hadházy Ákos társelnök szerint ha kormányváltás lesz, a legfelsőbb politikai vezetőknek kell igazságszolgáltatás elé állni, és jó eséllyel börtönbe menni, a kiszolgáltatott köztisztviselőknek azonban nincs félnivalójuk. Róna Péter közgazdász szerint az szavazzon a Fideszre, aki búcsút akar mondani Európának, mert "Orbán Magyarországa nem fér el Európában, nem tartozik oda", az orbáni országot ezért az európai népek, hatalmak, szervezetek kilökik magukból. "Hiába a duma a menekültválságról, Európa ezt nem így látja", Európa nem kérte Magyarországot, hogy védje meg a migránsoktól, csupán 1494 menekült befogadását kérte, de Magyarország ezt megtagadta. Ha Orbán és pártja nyer, az európai támogatásoknak vége. Üveges Gábor, az LMP-vel választási szövetségre lépett Új Kezdet elnöke szerint a vidék elvesztette képviseletét Magyarországon, pártszövetségükön kívül senki nem foglalkozik vele. Célnak nevezte, hogy "visszahozzák a valóságot" a politikába. Lukácsi Katalin, a Viszlát, kétharmad kezdeményezés aktivistája azt mondta: nem kötelező a taktikai szavazás, ugyanakkor felmentette azokat, akik megosztják a szavazataikat Budapest 1-es és 3-as körzetében, Gödöllőn, Budakeszin, Vácon, Kecskemét egyik kerületében, Salgótarjánban és Szekszárdon, bízva a többi ellenzéki párt szimpatizánsainak átszavazásában is.