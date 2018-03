Székely politikust tiltottak ki Romániából

Nem engedték belépni Romániába Dabis Attilát, a Székely Nemzeti Tanács külügyi megbízottját – írta Izsák Balázs, az SZNT elnöke a Facebookon. Dabis a szombati, a székely szabadság napján tartott megemlékezésre és felvonulásra indult Marosvásárhelyre, de az Ártánd-Bors átkelőhelyen a román határrendészek feltartóztatták. Kitiltásáról egy angol nyelvű, indoklást nem tartalmazó végzést adtak neki. Izsák azt mondta: a magyar állampolgárságú Dabis 2011-ben önkéntesként kapcsolódott be az SZNT munkájába, és fontos szerepet vállalt a tanács nemzetközi kapcsolatainak kiépítésében. Segítette az SZNT vezetőinek a dél-tiroli, katalóniai, baszkföldi, skóciai látogatásait, kezdeményezője volt a nemzeti régiókra vonatkozó európai polgári kezdeményezésnek, majd amikor az Európai Bizottság elutasította a kezdeményezés bejegyzését, a határozatát Izsákkal megtámadták az EU luxemburgi bíróságán. Dabis a budapesti Kisebbségi Jogvédő Intézet nemzetközi koordinátora, és szakértőként vett részt az SZNT, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT), a Civil Elkötelezettség Mozgalom (Cemo) és az Advocacy Group for Freedom of Identity (AGFI) árnyékjelentésnek elkészítésében. Ez az Európa Tanácsnak szólt arról, hogy Románia mennyiben teljesítette a kisebbségvédelmi keretegyezmény ratifikálásakor tett vállalásait.