Száztíz éves törvény módosítanának a franciák

A kérdésről a jövő héten kezdődnek meg az egyeztetések a franciaországi vallások képviselőivel - erősítette meg Nicole Belloubet igazságügyi miniszter a France Inter közrádióban a L'Opinion című liberális napilap értesülését. A módosítás nem érintené a szabad vallásgyakorlás és az állam vallási semlegességének alapelveit, hanem az iszlám franciaországi finanszírozásának jobb szabályozását célozná. „Nem az 1905-ös törvény átírásáról van szó. Már olyan sokszor módosították a törvényt, lehet, hogy még egyszer fogjuk" - mondta a tárcavezető. A törvény Franciaországban a mai napig az állam és egyházak közötti viszony alapvető dokumentuma. Első pontja szavatolja a szabad vallásgyakorlást, de a második pontjában leszögezi: a Francia Köztársaság hivatalosan nem ismer el, és pénzzel semmilyen szinten nem támogat egyetlen felekezetet sem. Kivételt jelent Elzász és Mosel, amely régiókat 1918-ban csatoltak vissza Franciaországhoz, és ezért rájuk nem vonatkozik visszamenőleges hatállyal a törvény. Ebben a két régióban, valamint Francia Guyanán valamennyi történelmi (a zsidó, a katolikus és a protestáns) egyház papságát és dolgozóit az állam fizeti, és a rájuk vonatkozó 1801. évi Konkordátum értelmében a hittanórákat a közoktatási intézményekben tartják. Christophe Castaner, a vallásokért is felelős belügyminiszter is megerősítette, hogy a törvénymódosításról a kormányban megkezdődött a gondolkodás, s valamennyi vallás képviselőivel konzultációkat kezdenek az elképzelésről. A L'Opinion birtokába jutott dokumentum a törvénytervezet előkészítésére szolgál, amelyet 2019 elején tervez a kormány a parlament elé terjeszteni. A kormány által javasolt módosítás szerint azok a kulturális egyesületek, amelyek alávetik magukat egy állami átvilágításnak, öt évre hivatalos "kulturális minősítést" kapnak. Cserébe élvezhetnék az 1905-ös törvényhez kapcsolódó adókedvezményeket. Amennyiben az állami átvilágítás hiányosságokat tapasztal, a kedvezmények visszavonhatók. Az intézkedés lényege a muzulmán egyesületek átláthatóbbá tétele. Azok többsége ugyanis a többi vallás szervezeteivel ellentétben jelenleg nem kulturális egyesületként, hanem az 1901-es törvényben meghatározott egyesületként tevékenykedik, és így kevésbé átlátható. A kormány célja bevonni az iszlám vallást is az 1905-ös törvény hatálya alá. A L'Opinion szerint a francia kormány alapvetően a muzulmán imahelyeken "a külföldi befolyás korlátozását" célozza a törvénymódosítási javaslattal, amelynek értelmében a 10 ezer euró feletti külföldi adományokat ezentúl be kellene jelenteni. Annak hiánya pénzbüntetést vagy az adomány megvonását vonhatja maga után. Az iszlám szervezetek többsége ugyanis elsősorban az észak-afrikai arab országokból, Törökországból vagy az Öböl-országok támogatásaiból tartja fenn magát. A szigorítással párhuzamosan az állam új pénzforrásokat is teremtene a vallások számára. Az imahelyek finanszírozására a törvényjavaslat engedélyezné, hogy az egyesületek a tulajdonukban lévő épületek kiadásából finanszírozzák tevékenységeiket. Amennyiben a könyvelésük átlátható, a vallási épületeik "energetikai felújításaira és javításokra" állami támogatást is igényelhetnének. A javaslatban az is szerepel, hogy politikai rendezvényeket ezentúl tilos lenne vallási épületekben tartani. Emmanuel Macron köztársasági elnök január elején a franciaországi vallási vezetők előtt tartott beszédében jelezte, hogy szeretne az iszlám franciaországi beillesztéséről közös gondolkodást kezdeményezni, azért, hogy Franciaország "ne essen bele abba a válságba, ami nemzetközi szinten tapasztalható". Az államfő akkor nemzeti konzultációt javasolt "az alapok letétele az iszlám franciaországi megszervezésére" elnevezéssel. „Értelmiségeikkel és egyetemi tanárokkal, valamennyi vallás képviselőjével találkozom, mert úgy vélem, hogy a történelmünkből kell alapvetően merítenünk, a katolikusok és a protestánsok történetéből” - hangsúlyozta Emmanuel Macron sorolva számos intézményt, amelyek kezdeményezéseket tettek az iszlám vallás integrálása érdekében. (Képünk illusztráció)