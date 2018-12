Századvég: bűnt követtek el a képviselők

A Századvég szerint az ellenzéki képviselők, akik "áldozatként állítják be magukat", félretájékoztatják a közvéleményt. A cég politikai elemzésében azt írta, a képviselők "mentelmi jogukra hivatkozva törtek be és zavarták meg egy nemzetbiztonsági szempontból különlegesen védett intézmény működését", ez pedig bűncselekménynek számít a törvény értelmében. A Századvég szerint az MTVA tájékoztatási kötelezettségét minden helyzetben szavatolni kell, katasztrófa vagy rendkívüli helyzet esetén is.

Ebből a cég szerint az következik, hogy mentelmi joggal való visszaélés történt akkor, amikor az ellenzéki politikusok csoportja erőszakkal megpróbált beférkőzni a köztelevízió egyik stúdiójába, hogy megzavarja az élő adást. Bár az országgyűlés képviselői igazolvány valamennyi közigazgatási szervbe, valamint a közintézetekbe és közintézményekbe történő belépésre jogosít, de nem eredményezheti az érintett szervek vagy intézmények rendeltetésszerű működésének aránytalan sérelmét. A székházba behatoló képviselők viselkedése viszont "fölveti e sérelem bekövetkezett megvalósulásának lehetőségét" – írták. A közérdekű üzem működésének megzavarása bűncselekménynek minősül, egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető, de a büntetési tétel kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel is járhat, ha a bűncselekményt csoportosan, esetleg bűnszövetségben, vagy különösen nagy kárt okozva követték el. Aki a bűncselekményt gondatlanságból követi el, vétség miatt három évig, különösen nagy vagy ezt meghaladó kár okozása esetén egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető – írta a Századvég. A cég elemzése a december 12-ei, parlamenti eseményekkel is foglalkozik. A Századvég szerint a rendzavaráskor a kormánypárti többség higgadtan reagált, az Országgyűlés általános fegyelmi gyakorlata pedig megfelel a nyugat-európainak. Azt írták, 2010-ben a Bundestag CDU-s elnöke, Norbert Lammert néhány felszólítás után kitiltotta az ülésről a baloldali Linke számos képviselőjét, akik egy afganisztáni katonai beavatkozás áldozatainak nevével transzparenseket lobogtattak. A hazai szabályozás és alkotmányos gyakorlat összességében konform az irányadó nyugat-európai tapasztalatokkal – írta a Századvég.