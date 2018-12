Száz éve ez volt a legmelegebb őszünk – 2018 lehet a legforróbb év

Melegebb és szárazabb volt az idei ősz a szokásosnál; 1901 óta ez volt a 2. legmelegebb ősz, a 2018-as év pedig akár a legmelegebb esztendő is lehet Magyarországon - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat elemzéséből, amelyet kedden juttattak el az MTI-hez.

A 2018-as őszi középhőmérséklet országos átlagban 12,3 Celsius-fok volt, ami 2 fokkal magasabb az 1981-2010-es időszak alapján számított normálértéknél. A szeptember 1,5 fokkal, az október 2,4, a november pedig 2 fokkal volt melegebb a sokéves átlagnál. Az évszak során a legmagasabb hőmérsékletet, 34,9 fokot Békéssámsonon mérték szeptember 2-án, de szeptember 21-ig nyárt idéző hőmérsékletek voltak jellemzők. A ősz legalacsonyabb hőmérsékletét, mínusz 12,1 fokot a Nógrád megyei Zabaron rögzítették november 29-én. Kifejtették: Magyarországon az idei őszön először szeptember 25-én csökkent fagypont alá a hőmérséklet. Zabarban ekkor mínusz 1,3 fokig hűlt a levegő. Majd október közepén egy kiterjedt anticiklonnak köszönhetően nyugodt, száraz, sok napsütéssel és átlag feletti csúcshőmérséklettel teli időszak, igazi "vénasszonyok nyara" kezdődött. Október 27-én megdőlt a napi abszolút maximum rekord is: Kübekházán 27,3 fokig emelkedett a hőmérséklet, két nappal később ugyanitt újabb napi melegrekord született. Idén szeptemberben 17 "nyári nap" volt - amikor a napi maximumhőmérséklet legalább 25 fok - és két, úgynevezett hőség nap - amikor a napi maximumhőmérséklet legalább 30 fok. A szeptemberi csapadékmennyiség átlag körüli volt, októberben ugyanakkor az ilyenkor szokásos mennyiség 41 százaléka hullott csak le. Novemberben - az előzetes adatok alapján - országosan 31 milliméter körüli volt a csapadék, ami mintegy 37 százalékkal marad el a normál értéktől. Az évszak csapadékösszege országos átlagban 103 milliméter körüli volt, ami mintegy 30 százalékkal kevesebb az 1981-2010-es őszi átlagnál - írták. Kitértek arra is, hogy a Meteorológiai Világszervezet előzetes éghajlati értékelője szerint 2018 globálisan valószínűleg a negyedik legmelegebb év lesz a kiterjedt megfigyelések kezdete óta. A hazai mérések alapján pedig, ha a december középhőmérséklete nem tér el lényegesen az átlagtól, akkor a 2018-as év akár a legmelegebb év is lehet Magyarországon - olvasható a meteorológiai szolgálat elemzésében.