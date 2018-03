Szaúdi trónörökös Hitlerhez hasonlította Irbán vallási vezetőjét

Mohamed bin Szalmán szaúd-arábiai trónörökös Hitlerhez hasonlította Ali Hámeneit, Irán legfőbb vallási vezetőjét. Szavai szerint ha Teherán atomfegyvert fejleszt ki, Szaúd-Arábia is ezt teszi majd.

A koronaherceg a CBS televíziónak adott interjújában beszélt erről. Az interjú vasárnap este, a televíziós csatorna 60 perc című heti műsorában kerül adásba, a CBS azonban már csütörtökön részleteket közölt belőle. Arra a kérdésre, hogy vajon a Szaúd-Arábia és Irán közötti évszázados vetélkedés hátterében az iszlámért folytatott küzdelem zajlik-e, Mohamed bin Szalmán leszögezte: Szaúd-Arábia és Irán nem riválisai egymásnak. Majd kifejtette: Irán hadserege nincs a muzulmán világ öt legerősebb hadereje között, s a szaúdi gazdaság sokkal nagyobb és erősebb, mint az iráni. "Irán messze van attól, hogy egyenrangú legyen Szaúd-Arábiával" - fogalmazott a herceg. Mohamed bin Szalmán elismerte, hogy Ali Hámenei ajatolláról, Irán legfőbb vallási vezetőjéről korábban azt mondta, hogy ő "a Közel-Kelet új Hitlere", a CBS-interjúban pedig ezt meg is indokolta. Megítélése szerint Hámenei expanziós politikát folytat, "a maga tervét akarja megvalósítani a Közel-Keleten, úgy, ahogyan annak idején Hitler is" expanziós politikát folytatott. Majd hozzátette: "Európában és világszerte sok országban nem ismerték fel, mennyire veszélyes Hitler, egészen addig, amíg meg nem történt az, ami történt. Én nem akarom ugyanezt látni a Közel-Keleten". A koronaherceg hangsúlyozta: Rijád nem akar atombombára szert tenni, de ha Irán ilyen fegyvert fejleszt ki, akkor "ne legyen kétség, a lehető legrövidebb időn" Rijád is követni fogja példáját. Mohamed bin Szalmán, akiről az amerikai sajtóban többnyire, mint az országát megreformáló leendő uralkodóról írnak, a jövő héten a Fehér Ház vendége lesz.