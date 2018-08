Szállodában razziázott a nigériai rendőrség melegek keresve

Amennyiben bűnösnek találják őket, akár 14 év börtönbüntetést is kaphatnak a vádlottak.

Bíróság elé állítanak Nigériában 57 férfit homoszexualitás vádjával. A férfiakat szombaton vették őrizetbe egy lagosi szállodában, miután titkosszolgálati jelentések alapján a rendőrség tudomására jutott, hogy a gyanúsítottak "homoszexuális ünnepséget" tartottak – mondta Imohinmi Edgal, Lagos rendőrparancsnoka. Edgal azt mondta, hogy a rendőrség 80 fiatalt talált a szálloda recepcióján, akik különböző italokat és meg nem nevezett tiltott szereket fogyasztottak. "A gyanúsítottak tagadták, hogy homoszexuálisok, és azt állították, hogy egy születésnapi ünnepségen vettek részt, amelyen nők is voltak" – mondta. Egyes vádlottak azt állították, hogy még csak nem is ismerték egymást. Nigériában 14 év börtönbüntetést is kaphatnak a homoszexualisok. A melegházasság 2014 óta kifejezetten tiltott. Nigéria azon északi részein, ahol az iszlám jogrendszer van érvényben, a férfiakra halálbüntetés, a nőkre korbácsolás és börtön vár, ha kitudódik róluk, hogy homoszexuálisok.