Strasbourgi lövöldözés: nem biztos, hogy terrortámadás történt

A tettes indítéka egyelőre ismeretlen, és lehet, hogy az elkövető már nincs is Franciaországban. Elképzelhető, hogy már Németországban van, mint ahogy az is, hogy megsebesült a rendőrökkel vívott tűzpárbajban - mondta Laurent Nunez a France Inter rádiónak nyilatkozva. A hatóságok betiltják a tüntetéseket Strasbourgban és környékén, hogy a biztonsági erők a lőfegyveres ámokfutó elfogására tudjanak koncentrálni, de az ország többi részén nem lép életbe ilyen tilalom. Korábban már kiderült: a 29 éves gyanúsítottat ismerte a rendőrség, köztörvényes bűncselekmények miatt. Németországban lopásért ült börtönben, majd kiutasították az országból. Nunez most hozzátette: a férfi radikalizálódott vallásgyakorlásában, és emiatt figyelték, de iszlám radikalizmusával kapcsolatban nem követett el bűncselekményt Franciaországban. Éppen kedd reggel kutatták át a lakását egy emberölési ügy miatt. Közben a német rendőrség is bevezette a közeli határszakaszon a határellenőrzést.