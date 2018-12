Strasbourgi lövöldözés: Alláhu akbar! - kiáltotta az elkövető

"Figyelembe véve a célpontot, a módot, az elkövető profilját, azt, ahogyan a támadást véghezvitte, illetve a szemtanúkat, akik hallották, hogy a merénylő azt kiáltja, Alláhu akbar, a terrorelhárítás lép akcióba" - mondta el Heitz újságíróknak szerdán. Jelenleg is folyik a hajtóvadászat a merénylő, Cherif Chekatt után. A párizsi főügyész egy taxisofőr elmondására hivatkozva azt is közölte, hogy az elkövető megsérült, és taxival menekült el a támadás helyszínéről. Legfrissebb értesülések szerint a merénylő a karján sérült meg, amikor tűzpárbajba keveredett francia katonákkal. Ezt követően szállt taxiba és a város másik végébe utazott. A sofőrnek azt mondta, hogy katonákra nyitott tüzet. A támadás elkövetésekor a férfinél kézifegyver és kés volt, ezekkel támadt. A lövöldözésben tizenketten sérültek meg, közülük hatan válságos állapotban vannak. A francia hatóságok korábban három halottról adtak hírt, a párizsi főügyész pontosította az információkat: ketten haltak meg, egy ember pedig az agyhalál állapotában van. Strasbourg polgármestere közölte: vitathatatlanul terrortámadásról van szó. Sajtóértesülések szerint öt embert állítottak elő és hallgatnak ki az ügyben. A merénylő testvére önként jelentkezett a rendőrségen. A rendőrség kedd reggeli házkutatása során egy gránátot, egy gépfegyvert és négy kést talált Cherif Chekatt lakásán. A lövöldözés elkövetőjét kedd reggel őrizetbe akarták venni. A France Info hírcsatorna a rendőrségre hivatkozva jelentette, hogy a rendvédelmi szervek nem találták otthonában a 29 éves, gyilkossági kísérlettel vádolt gyanúsítottat. Cherif Chekatt hosszú bűnlajstrommal rendelkezik: Franciaországban, Németországban és Svájcban összesen 27 alkalommal ítélték el valamilyen bűnügyben. Feltételezések szerint a merénylő a börtönben radikalizálódott. A lengyel külügyi tárca szerdán francia hatósági közlésre hivatkozva azt írta a Twitteren, hogy a merényletnek egy lengyel áldozata is van, de részleteket nem közöltek.