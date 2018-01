Stop Soros – elkészült a törvénytervezet

Újabb, az illegális bevándorlás elleni törvénytervezetet készített a kormány: a társadalmi vitára bocsátott előterjesztés adatszolgáltatásra kötelezné az illegális migráció támogatóit, 25 százalékos illetékkel terhelné a külföldről származó támogatásaikat, továbbá lehetővé tenné, hogy az idegenrendészeti távoltartás intézményével sújtsák a bevándorlást szervező állampolgárokat – mondta Pintér Sándor belügyminiszter a kormányülés szünetében. Kovács Zoltán szóvivő a törvénycsomag-tervezetet "Stop Soros" néven nevezte. Pintér szerint meg kell alkotni azokat a jogszabályokat, amelyek alapján eleget lehet tenni a nemzeti konzultáció eredményének. A kormány célja, hogy "ne érje meglepetés" se a hivatalos szerveket, se az állampolgárokat, se az illegálisan érkezőket, se a törvénytelen migráció szervezőit. A belügyminiszter azt mondta: a tervek szerint a törvénytelen migráció elősegítésében szerepet vállalók adatszolgáltatását a bíróságnál kell majd elvégezni, amely ezt egy folyamatosan ellenőrizhető, megtekinthető nyilvántartásba fogja venni. Ha ilyen szervezetek többségében külföldről kapnak pénzt, akkor az ilyen külföldi összegek után 25 százalékos illetéket kellene fizetniük, a pénzt pedig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szedné be. Ezek betartását a tervezet szerint az ügyészség fogja ellenőrizni, ha pedig jogsértést talál, akkor arról értesíti a bíróságot, és javaslatot tesz a szankcióra, amelyről majd a bíróság dönthet. Cél, hogy az illegális migrációt támogató személyeket is meg tudják akadályozni ebben a tevékenységükben. Ezért lehetőséget teremtenének, hogy az ilyen külföldi állampolgárokat az idegenrendészeti távoltartás intézményével távol tartsák Magyarországról. A magyar állampolgárokat csak a schengeni külső határok 8 kilométeres övezetéből lehetne távol tartani – mondta Pintér. Diplomatákra, ENSZ-képviselőkre nem vonatkozhatna a távoltartás, ahogyan azokra az országgyűlési képviselőkre sem, akiknek az említett területen feladatuk lehet. A belügyminiszter azt mondta: magyar állampolgárokat nem lehet kitiltani Magyarországról, külföldiek esetében viszont előfordulhat. A belügyminiszter szerint a tervezet szövegét csütörtökön közzéteszik. Kovács szerint a "Stop Soros" törvénycsomaggal a kormány megtette, amit megtehetett, előkészítette a megváltozott körülményekhez szükséges előterjesztést. A Soros György érintettségét firtató felvetésre a kormányszóvivő azt mondta: ha Sorosról kiderül, hogy ilyen tevékenységet végez – azaz az illegális bevándorlást szervezi –, akkor rá ugyanúgy vonatkoznak majd a szabályok. Arról, hogy hétfőn egy kisrepülővel jutott át a határon 11 külföldi – akiket Kállósemjén környékén fogtak el – Pintér azt mondta: megvizsgálják, hogy menekültnek tekinthetők-e. Ha nem esnek a genfi egyezmény alá, akkor a tiltott határátlépésnek megfelelően fognak velük szemben eljárni. A legegyszerűbb megoldás jelen pillanatban a visszaadásuk Ukrajnának, ahonnan feltételezhetően érkeztek.

