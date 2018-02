Stop Soros: az emberi jogi biztos felfigyelt a tervezetre

Aggódik a Stop Soros törvénycsomag miatt Nils Muiznieks, az Európa Tanács emberi jogi biztosa. Szerinte az tovább súlyosbítja a szabadságjogok helyzetét Magyarországon.

Muiznieks szerint a törvénytervezet önkényes módon korlátozná a nem-kormányzati szervezetek nélkülözhetetlen munkáját. Szerinte aggasztó, hogy a követelményeknek nem megfelelő szervezetek szankciókra – bírságra, végső esetben a feloszlatásra – is számíthatnak. A tervezet olyan szabályozást is előirányoz, amely alapján önkényes módon lehet korlátozni a menekülteknek segítésén dolgozó, a határ mentén tevékenykedő egyének szabadság mozgását – mondta Muiznieks. A javaslat jó eséllyel olyan szervezetekre és magánemberekre vonatkozik majd, akiknek emberi jogi, a menekülteket és menedékkérőket segítő munkája teljes mértékben törvényes kellene, hogy legyen egy demokratikus társadalomban. Szerint a kormányzati retorika megbélyegez olyan, Soros György által alapított, vagy vele kapcsolatba hozható szervezeteket, amelyek színvonalas és fontos emberi jogi munkát végeznek Magyarországon. Aggasztónak tartja azt is, hogy a magyar kormány a nemzetbiztonságra nézve kockázatot jelentőnek nevezi a migránsokat és az őket segítő civil szervezeteket, szerinte félelmet, ellenszenvet és bizalmatlanságot keltve ezzel a lakosság körében. Az emberi jogi biztos felszólította Magyarországot, hogy tartózkodjon a nem-kormányzati szervezetek hátrányos megkülönböztetésétől, megbélyegzésétől, és állítsa vissza az emberi jogi területen dolgozók munkáját elősegítő környezetet.