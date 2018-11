Statisztikát készített támadásairól az ETA

A terrorcsoport fél éve oszlatta fel magát. Most derült ki, hogy a kormányfőt rakétával akarták megölni.

Évtizedek óta megoldatlan gyilkosságokat ismert be a Baszk Haza és Szabadság terrorszervezet – írja a Gara. A baszk lap birtokába került az ETA belső, idén áprilisi keltezésű dokumentuma. Ebben felelősséget vállalnak egy 1974-ben és egy 1981-ban elkövetett támadásért.

1974-ben Madridban merényletet követtek el a rendőrök törzshelyének számító Rolando kávézóban. A robbanásnak 13 halálos áldozata volt, és több mint hetvenen megsebesültek. 37 évvel ezelőtt, 1981-ben pedig lelőttek három baszk fiatalt Tolosában. A támadással kezdettől fogva az ETA-t gyanúsították, de a terrorszervezet tagadta, hogy köze lett volna hozzá. A dokumentum összegzi az ETA több mint 50 évig tartó működését, és eszerint a szervezet 2606 támadást hajtott végre. A terrorszervezet saját statisztikája szerint összesen 758 ember életét oltották ki, mintegy százzal kevesebb annál, amelyet a spanyol belügyminisztérium és az áldozatokat képviselő civil szervezetek tartanak nyilván. A spanyol csendőrség ellen 365 akciót hajtottak végre, ezekben 185 csendőrt öltek meg. 215 merénylet irányult a spanyol rendőrök ellen, 139 áldozatot követelve. A katonaság elleni 147 támadásban 101 katona és 11, a hadseregnek dolgozó civil halt meg. Az ETA beismerte, hogy 2001-ben háromszor is merényletet kísérelt meg José María Aznar miniszterelnök ellen, méghozzá repülőútja során, rakétával. A "legnagyobb hiba és szerencsétlenség" – utólag így minősítették legvéresebb, gyújtóbombás merényletüket, amelyet a barcelonai Hipercor bevásárlóközpont parkolójában, 1987 júniusában követtek el, és amelyben 21 ember meghalt, 45 pedig megsebesült. A történtekért az ETA önkritikát gyakorolt, ám a felelősséget továbbra is a hatóságokra hárítja, mivel a beérkező figyelmeztetésre nem ürítették ki azonnal az épületet. A független, szocialista baszk állam megteremtéséért harcoló szervezet számlájára írt gyilkosságokból több mint 300 még felderítetlen.