Spórolnak a gázzal, tanítási szünet Ukrajnában

Péntektől jövő keddig szünetel a tanítás Ukrajna minden oktatási intézményében annak érdekében, hogy a fűtéssel spórolva megelőzzék az energiaválság kialakulását az országban. Ukrajnában két okból kényszerültek takarékossági intézkedéseket bevezetni: egyfelől az egy hete tartó hideg időjárás miatt csaknem tíz százalékkal, napi 200 millió köbméterre nőtt a gázfogyasztás, másfelől az orosz Gazprom megszegte szerződéses kötelezettségeit. Andrij Koboljev, az ukrán állami gázvállalat vezérigazgatója a nemzetbiztonsági és védelmi tanács ülésén mondta: a cég a hiány egy részét képes fedezni európai uniós országokból, de ez nem lesz elegendő.

A cégek energiaszükségleteit földgáz helyett fűtőolajjal oldják meg. A kormányzat a vállalatokat és a lakosokat arra kérte, hogy lehetőleg spóroljanak a gázfogyasztással az elkövetkező 3-4 napban. A Naftohaz két ügyben, a gázárral és a tranzittal kapcsolatos vita rendezésére nyújtott be keresetet az orosz gázóriással szemben a stockholmi választottbírósághoz.

Tavaly decemberben a bíróság az ukrán vállalat javára döntött a gázárvitában. Határozatában a Moszkva a 2009-ben Ukrajnával megkötött szerződésben kikötötte, hogy Ukrajnának évi 52 milliárd köbméter földgázt kellett volna vásárolnia tőle. Ezt a mennyiséget a stockholmi bíróság évi ötmilliárd köbméterre mérsékelte.

A bíróság döntése szerdán a tranzitvitában is megszületett, és ebben is Ukrajna javára döntött a testület. Moszkva évi 110 milliárd köbméter földgáz tranzitjára kötött szerződést, ezt azonban nem teljesítette, ezért Ukrajna 16 milliárd dollár kártérítést követelt. A bíróság végül 4,63 milliárd dollár kártérítést ítélt meg az ukrán vállalatnak. A stockholmi döntés után Moszkva nem kezdte el a gázszállítást a Naftohaznak, ráadásul csökkentette a nyomást is az Oroszországot és az uniós országokat összekötő, Ukrajnán keresztülhaladó gázvezetékekben.