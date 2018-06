Sok a nő az új spanyol kormányban

- jelentette ki Pedro Sánchez a kormányzati névsor bejelentésekor. Spanyolországnak még sosem volt olyan kormánya, amelyben ilyen nagy arányban kaptak nők miniszteri tisztséget. Sánchez úgy jellemezte kormányának tagjait, mint elismert és tisztelt szakembereket, akiknek ugyanaz a víziójuk egy haladó, modern és Európa-párti társadalomról, ugyanakkor tisztában vannak azzal, hogy ma a politika párbeszédet és a konszenzust követel. A kormány tükrözi a társadalmat, amelyet képvisel - jelentette ki a miniszterelnök. Az új kabinet tagjai nem ismeretlen politikai szereplőként érkeznek, többen közülük tanácsosi, azaz helyi miniszteri tisztséget töltöttek be valamelyik spanyol autonóm közösség kormányában. Többen voltak államtitkárok a 2011-ben leköszönt szocialista Zapatero-kormányban, illetve nem egy közülük fontos Európai Uniós pozíciót töltött be korábban. Mint például Nadia Calvino Santamaría, a megújuló gazdasági és üzleti minisztérium vezetője, aki 2014 óta egészen mostanáig az Európai Bizottság költségvetési ügyekért felelős főigazgatója volt. Az új kabinet unió iránti elköteleződését jelzi az is, hogy a külügyi tárcát a jövőben külügyi, európai uniós és együttműködési minisztériumnak nevezik, vezetője pedig Josep Borrell, aki 2004 és 2007 között az Európai Parlament (EP) elnöki tisztségét töltötte be. 1991-1996 között a Felipe González vezette szocialista kormány közlekedési minisztere volt. A katalán szocialista politikus az elmúlt hónapokban azzal került ismét a figyelem középpontjába Spanyolországban, hogy kiállt a katalán függetlenségi törekvések ellen a spanyol egység védelmében. A katalán válság kezelésében jelentős szerepe volt Carmen Calvónak is, aki kormányfő-helyettesként a miniszterelnökségért, a parlamenti kapcsolatokért és az esélyegyenlőségért felelős tárcát is vezeti. Calvo volt a Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) főtárgyalója a spanyol alkotmány 155-ös cikkének életbeléptetéséről szóló egyeztetéseken, amely alapján a spanyol kormány magához vonta Katalónia irányítását, az alkotmányellenesen megtartott népszavazás és a függetlenségi nyilatkozat elfogadása után. Ez a tárca az egyik kulcsminisztériuma lesz az új kormánynak, amelynek egyik fő célkitűzése a nemi alapú erőszak és az egyenlőtlenségek elleni küzdelem. Carmen Calvo 2004 és 2007 között kultuszminiszter volt José Luis Rodríguez Zapatero kormányában. Meritxell Batet lett a területi politikai és közszolgálati miniszter, a katalán parlament szocialista képviselője, akinek hatáskörébe tartozik majd az intézményi kapcsolatok normalizálása Katalónia és a spanyol kormány között. A pénzügyminiszteri posztot María Jesús Montero kapta, aki eddig az andalúz autonóm kormány pénzügyi és közigazgatási tanácsosa volt. Egyik első feladata a jövő évi költségvetési plafonról szóló törvényjavaslat benyújtása lesz a parlamentnek. Magdalena Valerio került a munkaügyi, migrációs és társadalombiztosítási minisztérium élére, amely az egyik legfontosabb tárcája az új kormánynak, tekintettel a még mindig magas, átlagosan 16 százalékos munkanélküliségi rátára, amellyel Spanyolország a második legrosszabb helyen áll Görögország után az EU-tagok közül.