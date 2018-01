Skype-on ismertetné programját a Brüsszelben rejtőzködő Puigdemont

A két legnagyobb szakadár párt, a Junts pel Sí és az ERC állítólag megállapodtak, hogy újraválasztják a menesztett katalán elnököt. A spanyol média szerint a megállapodás Brüsszelben született – Carles Puigdemont ugyanis oda menekült a katalán autnómia felfüggesztése után. A két párt az előző ciklusban együtt kormányzott, ám a decemberi választásokon külön listát állítottak, és a leadott szavazatok alapján a második és harmadik helyen végeztek. A győztes Ciudadanos liberális középpárt egyedül nem tud kormányozni, míg a három függetlenségi párt, ha összefog, rendelkezik a többséggel. A Junts pel Sí és az ERC megállapodás még nem garancia Puigdemont újraválasztására. A 135 fős törvényhozásban összesen 66 mandátumuk van, a többséghez 68 képviselő kell. A négy mandátummal rendelkező CUP baloldali függetlenségi párt egyelőre nem csatlakozott az együttműködéshez. Puigdemont újraválasztását az is nehezíti, a mandátumot szerzett függetlenségi képviselők közül nyolcan vagy előzetes letartóztatásban vannak, vagy Brüsszelben bujkálnak. A Junts pel Sí szerint a jelölt távollétében is megválasztható. Megbízhat egy képviselőt, hogy olvassa fel programbeszédét, de megtehetné azt saját maga is az internet segítségével, Skype-on keresztül. AZ ERC ennek jogszerűségéről állásfoglalást kér a katalán parlament jogászaitól. A katalán parlament egy hét múlva tartja alakuló ülését. A Ciudadanos, a szocialista PSC és a konzervatív PP ellenzik a szeparatista pártok tervét. Puigdemont korábban azt mondta, hogy elnökké választása esetén visszatér Spanyolországba – ahol elfogató parancsot adtak ki ellene.