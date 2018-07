Seehofer szerint fordulat jön a menekültkérdésben

– mondta a bajor politikus. A konzervatív pártok megállapodása – amelyet a szociáldemokraták is jóváhagytak – szerint a Németországba érkező menedékkérők esetében 48 órán belül vizsgálatot folytatnak le, és ha már egy másik uniós tagállamban is nyújtottak be menedékkérelmet, akkor visszaküldik őket oda. Ha ez nem lehetséges, egy jövőbeni kétoldalú megállapodás alapján, Ausztriába küldenék vissza őket.

„Ausztriával egyetértünk abban, hogy egyetlen tagállam sem köteles olyan menedékkérőket befogadni, akikért nem ő a felelős. A menekültügyi fordulattal pont ezt érjük el” – mondta Seehofer.

A menedékkérők visszafogadásától elzárkózó olasz kormányról azt mondta, senkinek nem szabad arra fogadnia, hogy nem jönnek létre kétoldalú megállapodások az emberek visszafogadásáról. Az uniós belügyminiszterek jövő heti találkozóján személyesen tárgyal majd erről Matteo Salvini olasz belügyminiszterrel.

Arról, hogy hogyan lehet lezárni a földközi-tengeri migrációs útvonalat anélkül, hogy tömegek fulladnának a tengerbe, Seehofer azt mondta: le kell csapni az embercsempészekre, és a menedékkérőknek nem szabad vállalkozniuk a veszélyes útra.

Az Angela Merkel kancellárral történt összetűzésről a Bild am Sonntag azt kérdezte, hogy bocsánatot kért-e a kormányfőtől.