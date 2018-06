Seehofer Merkel egyetértése nélkül is elrendelheti a szigorítást

"A CSU-ban senkinek sem áll érdekében a kancellár megbuktatása, a CDU/CSU frakciószövetség felbontása vagy a koalíció felrobbantása" – mondta a CSU elnöke a Bild am Sonntagnak. Seehofer szerint a párt tartós megoldást akar, és a CSU semmiképpen nem enged abból, hogy a menedékkérők bizonyos csoportjaitól meg kell tagadni a belépést az országból.

A CSU szerint a szigorítást a dublini rendszer többi résztvevő államától függetlenül kell bevezetni. Angela Merkel és a CDU vezetőinek többsége viszont közös, európai menekültügyi megoldást sürget. Szerintük egy új menekültügyi rendszer keretében, vagy legalább a migrációs nyomásnak leginkább kitett társországokkal egyeztetve kell megszigorítani a határigazgatást. Addig változatlanul kell hagyni a 2015-ben bevezetett gyakorlatot, amely szerint mindenkit be kell engedni, aki azt mondja, hogy menedéket akar kérni. Merkel a júniusi EU-csúcsig akarja tető alá hozni a közös megoldást. A CSU elnöksége viszont már a hétfői müncheni ülésén kinyilvánítja, támogatja a pártelnököt abban, hogy tegyen meg mindent, amit a belügyminiszteri hatáskörében megtehet. Előfordulhat, hogy Seehofer nem várja meg a kancellár európai egyeztetéseit és az EU-csúcsot, hanem a kormányfő egyetértése nélkül utasítja a szövetségi rendőrséget a határigazgatási szigorítások bevezetésére. Erre Merkel a belügyminiszter menesztésével válaszolhat, a konfliktus pedig a CDU és a CSU szövetségének felszámolásához és a CDU, a CSU és a szociáldemokrata SPD koalíciójának felbomlásához vezethet. Merkel és Seehofer szerdán próbálta meg személyesen rendezni a vitát. A késő estig húzódó eredménytelen tárgyalás másnapján Seehofer pártja vezetőinek szűk körű megbeszélésén állítólag kétszer is kijelentette, hogy "ezzel a nővel én már nem tudok együtt dolgozni" – írta a Welt am Sonntag. Az egyelőre nem ismert, hogy a CSU szerint pontosan mely csoportok tagjait kell visszafordítani a határon, mert Seehofer nem hozta nyilvánosságra 63 pontos menekültügyi reformcsomagját. A Bild am Sonntag szerint a CSU visszafordítaná valamennyi menedékkérőt, akit a dublini rendszer valamelyik országában már regisztráltak, vagyis ujjnyomatát rögzítették az Eurodac nevű közös adatbázisban, ami a nemzetközi migrációs válság jelenlegi intenzitását tekintve évente több tízezer embert jelentene. A CDU szerint viszont azokat kellene visszafordítani a határon, akik nemcsak regisztrálták magukat máshol, hanem be is nyújtották menedékjogi kérelmüket. Ez néhány ezer embert jelenthet éves szinten. Van egy harmadik csoport is, a Németországban elutasított, de visszatérni szándékozó menedékkérők köre. Abban mindkét párt egyetért, hogy ezeket az embereket nem szabad visszaengedni az országba. A jogi helyzet nem egyértelmű, a szakértői vélemények egyik áramlata szerint ha valaki menedékjogot akar kérni, akkor meg kell vizsgálni, hogy a menekültügyi rendszer mely résztvevő országa illetékes az ügyében, és ennek a vizsgálatnak a lefolytatásához be kell engedni az országba. Mások szerint a vizsgálatot abban az országban kell elvégezni, amelyből távozni kíván az adott menedékkérő, vagyis a célország megtagadhatja a belépést tőle.